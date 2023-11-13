الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم 6 أشهر إضافية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء،فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء الخاص بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية علي اعفاء واردت الذهب وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يقرر تأسيس شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم

مدبولي: لدينا 1250 فرصة متاحة على الخريطة الاستثمارية

ملامح دراسة مشروع مُجمع صناعة السيارات متعدد الأغراض.. مدبولى: نتطلع للبدء في أقرب وقت ممكن.. ومستعدون لتقديم كل صور الدعم الممكنة

مدبولى: نتطلع لبدء مشروع مجمع صناعة السيارات في أقرب وقت ونقدم كل الدعم

يوفر 6 آلاف فرصة عمل، مدبولي يشهد توقيع اتفاق إنشاء مجمع صناعة السيارات في بورسعيد

اجتماع عاجل لرئيس الوزراء بشأن برنامج الطروحات الحكومية

رئيس الوزراء يتابع موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي وهيئة البريد

بيان عاجل للحكومة بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

الأكثر قراءة

قرار جمهوري جديد اليوم (مستند)

قائمة أسعار سجائر فيليب موريس مصر بعد الزيادة (إنفوجراف)

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

هل ينتقل ثنائى الأهلى إلى سموحة؟

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

رئيس الوزراء يقرر تأسيس شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم

سيناتور جمهوري يفضح جرائم أمريكا في المنطقة: تقدم الأسلحة لإسرائيل لقتل المدنيين (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، طرح الفراولة بسعر 30 جنيهًا في سوق العبور

زيادة جديدة في أسعار سجائر شركة فيليب موريس

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الطماطم والبطاطس يعاود الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

المزيد
الجريدة الرسمية