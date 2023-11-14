الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور نظيره بالمحكمة الدستورية وقضايا الدولة (صور)

رئيس هيئة النيابة
رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور نظيره بالمحكمة الدستور،فيتو

 قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة سيادته وفد رفيع المستوى ضم كلا من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشارعبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة.

 

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وكان في استقبالهم كل من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشارمحمود غنيم، والمستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتورعبد العزيز سالمان،  والمستشار الدكتور طارق شبل، والمستشارطارق عبد العليم، والمستشارخالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد، والمستشارمحمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارةشيرين فرهود - رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، والمستشار عوض عبد الحميد- الرئيس بهيئة المفوضين.

 

المحكمة الدستورية

وخلال اللقاء، أكّدَ المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على خالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وشَدَدَ على أهمية الدور الذي قامت وتقوم به المحكمة الدستورية العليا العريقة منذ نشأتها وحتى الآن في إعلاء المبادئ الدستورية وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.

 

ومن جانبه، عبر  المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها كهيئة قضائية تكرس جهودها لمكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة.

وفي نهاية اللقاء، قام كل من المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتبادل الدروع التذكارية.

 

كما قام المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له، بزيارة  المستشارمسعد عبد المقصود الفخراني - رئيس هيئة قضايا الدولة.

 

وكان في استقبالهم كل من: المستشار عبد العال جرنة – رئيس إدارة التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة، والمستشارمحمد حسن - الأمين العام، والمستشار هاني محمد علي - رئيس المكتب الفني، والمستشارأحمد ثابت  الأمين العام المساعد لشؤون الأعضاء، والمستشار أحمد سعد - المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني - الأمين العام المساعد للتحول الرقمي والعلاقات العامة.  

 


وخلال اللقاء أكد المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام وكونها أحد روافد العدالة، وعلى التعاون الدائم والتنسيق المشترك بين الهيئتين القضائيتين.

 

كما رَحَّبَ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بالحضور، وعبَّرَ سيادته عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيدًا بدورها في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.

 

وفي نهاية اللقاء، قام المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارمسعد عبد المقصود الفخراني- رئيس هيئة قضايا الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.

 

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار  محمد سمير.

 

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