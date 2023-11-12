حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي فى بدر

شن صندوقالإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع جهاز مدينة بدر حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي في مناطق متفرقة من المدينة.

وخرجت لجنة مكبرة للضبطية القضائية برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بالصندوق، وبحضور المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر وياسر عبد الله مدير إدارة الأمن ومحمد الزهرى مساعد مدير الأمن بالجهاز بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.

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وأكد المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر على المرور على عدد 744 وحدة إسكان اجتماعي بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها. وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالغرامة والسجن وسحب الوحدة.



وقامت الحملة بتحرير عدد 51 محضرا لبعض الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة. وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.



وناشد جهاز المدينة المواطنين الالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي.



كما اكد المحاسب سامح سمير ناشد انه جارى التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتكرار الحملات بصفة مستمرة لجميع مواقع الإسكان الاجتماعى ( الحى السابع – مركز المدينة – الامتداد الشرقى للمدينة )، مشيرا الى انه تم التنويه على قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها إلا بعد مرور مدة الحظر القانوني.

وأوضح أنه سيتم مواصلة الحملات على الوحدات المخالفة لذلك، مع استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعي.



كما أكد المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أنه يتم استمرار الحملات على جميع مناطق الإسكان الاجتماعى بصفة مستمرة ليلا ونهارًا لرصد الوحدات المخالفة لشروط التعاقد.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الاجتماعى بالقانون، وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعًا لتطبيق العقوبات لوصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه مضيفًا أنه في حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس.