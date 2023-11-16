ديشامب يدعم مدافع المنتخب الفرنسي

ديشامب، أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، أن ويليام صليبا، لا يملك مع "الديوك"، الوضع الذهني نفسه الذي يتمتع به مع فريقه آرسنال الإنجليزي.

ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي

وقال مدرب منتخب الفرنسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل": "لم يكن لديه الكثير من الوقت للعب معنا. إنه يقدم أداءً جيدًا في ناديه".

وأضاف ديشامب: "على المستوى الدولي، لم يجد نفسه دائمًا في أفضل الظروف في المباريات. إنه ليس في نفس الوضع النفسي مع ناديه، حيث لا يسأل نفسه إذا كان سيلعب في عطلة نهاية الأسبوع، عندما يقضي وقتا في اللعب معنا، يقول لنفسه إنه يحتاج إلى اللعب بشكل جيد لأن هناك آخرين خلفه".

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وتابع: “إنه ليس في حالة نفسية مثل تلك الموجودة في ناديه. لديه كل ما يحتاجه لاتخاذ الخطوة التالية، وشارك مدافع ارسنال الانجليزي مرتين فقط مع المنتخب الفرنسي هذا العام”.

إدواردو كامافين

في سياق آخر تعرَّض إدواردو كامافينجا نجم نادي ريال مدريد الإسباني، لإصابة قوية خلال خوضه تدريبات منتخب فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، بعد احتكاك مع عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة السابق.

ودخل منتخب فرنسا معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي جبل طارق واليونان، يومي 18 و21 نوفمبر الحالي على الترتيب في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فيديو ظهر فيه كامافينجا، وهو يغادر تدريبات المنتخب الفرنسي، بسبب إصابة في الركبة، بعد احتكاكه مع عثمان ديمبيلي في التدريبات.

من ناحية أخرى تعرض الفرنسي مالو جوستو لاعب تشيلسي، للإصابة خلال معسكر منتخب بلاده تحت 21 سنة، في فترة التوقف الدولي الحالي، ليضطر لمغادرة المعسكر.

وحسبما أعلن منتخب فرنسا تحت سن 21 عامًا في بيان رسمي، فإن اللاعب مالو جوستو قد اضطر إلى مغادرة معسكر الديوك، بعد معاناته من إصابة في أربطة الركبة، أجبرته على مغادرة المعسكر الدولي.

وكان مالو جوستو قد شارك في مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، يوم الأحد الماضي، في الدوري الإنجليزي، من مقاعد البدلاء.

ولعب صاحب الـ20 عامًا الخيار الأول في تشيلسي، في مركز الظهير الأيمن، أثناء غياب ريس جيمس في الأشهر الثلاثة الماضية.