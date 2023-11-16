الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سامح شكري: نرفض بقوة تهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

قال وزير الخارجية سامح شكري إن قطاع غزة والضفة الغربية هما جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية هي المسئولة عن إدارة الأراضي المحتلة.

ضرورة حل الدولتين

جاء ذلك في حديثه مع الصحفيين الأجانب بحسب "سبوتنيك"، اليوم الخمس، حيث أكد شكري  ضرورة حل الدولتين وأن هناك توافق دولي بشأن ضرورة تنفيذه لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967.

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التزامات مصر الإنسانية تجاه الفلسطينيين

وأكد شكري أن مصر لن تتأخر عن الوفاء بأي التزامات إنسانية تجاه الفلسطينيين، وأنها لن تتردد عن تقديم الدعم الذي يتوفر بتوافر الترتيبات اللوجستية.
وأضاف: "أما بشأن جنوب غزة. لكن نحن نعمل على وقف الصراع وتوفير الاحتياجات الإنسانية والطبية".

عملية دخول المساعدات عبر معبر رفح

وقال وزير الخارجية: "معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة وعملية دخول المساعدات تتم عبر التنسيق مع المنظمات الإنسانية وإسرائيل باعتبارها دولة احتلال"، مضيفا: "لم نستطع إدخال أكثر من ألف و136 شاحنة توفر معظمها من مصر ومنظمات العمل الأهلي، رغم أن الاحتياجات أكثر بكثير مما يدخل، ونسعى لزيادة المساعدات".

تهجير الشعب الفلسطيني

وأوضح سامح شكري أن مصر لديها إرادة قوية في رفض أي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني في إطار محاولات تصفية القضية أو إلقاء المسئولية على دول الجوار"، مضيفا: "نحن نثق في وعي الشعب الفلسطيني لهذه المحاولات".

سامح شكري: لن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط إلا بإقامة الدولة الفلسطينية

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غزة فلسطين عبر رفح إسرائيل سامح شكري

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