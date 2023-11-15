سامح شكرى: معايير أوروبا فى غزة مزدوجة ومنظومة التعاون فى خطر

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري.

‬⁩وأكد شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ‪ ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، أنه تم تناول القضية فى غزة بشكل شامل، مشيرًا إلى أن مصر أعربت عن موقفها حيث أعربنا على ضرورة أن تلتزم دول أوروبا بتوصيف الأمور بشكل مباشر لما نشهده من أثار وأفعال وتحليل ذلك بنفس ما وجدنا من المجتمع الدولى فى مواقف أخرى.

وأشار إلى أن فى الوضع فى غزة لم نرى موقف أوروبى واضح وتم رصد معايير مزدوجة مما يضع منظومة التعاون على المستوى الثنائى فى خطر لما له أثاره السلبية على القدرة على العمل ويقوض القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

ونوه إلى أن أوروبا لا تضع المواضيع بمعيار واحد أو سليم، مشيرًا إلى أن أيرلندا دولة لها مصداقيتها.

وعقدت اليوم جلسة مباحثات موسعة بين مصر وأيرلندا تناولت ملفات هامة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية يترأس مع نظيره الأيرلندي جلسة مباحثات موسعة.

وأوضح أن هناك ملفات هامة على طاولة المحادثات فى مقدمتها، الحد من تداعيات الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة، إنفاذ المساعدات، منع توسيع رقعة الصراع، إجلاء الرعايا الأجانب، رفض التهجير، والإفراج عن الرهائن.

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وعقد الوزيران جلسة مباحثات ثنائية ظهر اليوم.