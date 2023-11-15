الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سامح شكري: لن ينتهي الصراع في الشرق الأوسط إلا بإقامة الدولة الفلسطينية

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

 قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الاحتلال قائم على مدى أكثر نصف قرن والشعب الفلسطينى ثابت، لذلك لابد من إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

‬⁩وأكد شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ‪ ميهول مارتن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، ضرورة حل الدولتين وضرورة احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى 

وشدد على أن الصراع لن ينتهى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الصراع الحالي لا يجب أن يبعدنا عن الوضع الحقيقي بأنه حان الوقت لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

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وركز على أن معبر رفح مفتوح وليس مغلقا كما يدعى البعض، مشيرًا إلى أن شاحنات المساعدات تنتظر منذ فترة طويلة لتفتيشها وعلى المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل للإسراع فى إدخال المساعدات لكونها الدولة القائمة بالاحتلال، والتي تنسق مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات لقطاع غزة.   

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سامح شكري ميهول مارتن زير الخارجية والدفاع الأيرلندي إيرلندا غزة

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