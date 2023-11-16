الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الخميس 16-11-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس 16-11-2023.

وثبت سعر اليورو عند 33.43 جنيه للشراء 33.58 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري
 

أسعارالعملات الأجنبية والعربية ختام تعاملات اليوم الخميس 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.19 جنيه للشراء، و38.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، فيتو 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري


سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.66 جنيه للشراء، و34.81 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري


سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري


سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري


وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.37 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري


وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.98 جنيه للشراء، و20.07 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري


وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري


وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

 

txt

كيف يتعامل البنك المركزي مع الأوراق النقدية التالفة التي لا تصلح للتداول

txt

البنك الدولي يعلن فوز مصر بجائزة تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري


وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري


وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري


وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements

سعر الدولار البنك المركزى المصرى سعر الريال السعودى أسعار العملات الأجنبية والعربية اسعار العملات سعر اليورو سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

مواد متعلقة

كيف يتعامل البنك المركزي مع الأوراق النقدية التالفة التي لا تصلح للتداول

أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر السكر بالأسواق، والبنك المركزي يرفع الحد الأقصى لتحويلات الأفراد عبر المحمول

الخزانة الأمريكية: حرب غزة تشكل خطرا داهما على الاقتصاد العالمي

البنك الدولي يعلن فوز مصر بجائزة تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة مصر وجيبوتي بث مباشر ضمن تصفيات مونديال 2026

مباراة مصر وجيبوتي، شاهد اللقاء من خلال قناة مفتوحة (بث مباشر)

تؤمن سماء غزة.. صواريخ دفاع جوي حيدت الطائرات الإسرائيلية (فيديوجراف)

منتخب مصر يتقدم على جيبوتي بهدفي محمد صلاح في الشوط الأول (صور)

زلزال قوي يضرب دولة عربية وتحذير عاجل من السلطات للمواطنين

شاهد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 (بث مباشر)

أمن القاهرة يكشف كواليس اختطاف سيدة والتعدي عليها بالضرب في عين شمس

الزمالك يخوض أول 3 مباريات على أرضه في مجموعات الكونفدرالية

Advertisements

منوعات

المزيد

على أنغام أم كلثوم، افتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمتحف أستراليا (صور)

خديجة بن قنة تسخر من الاحتلال بعد رفع علم إسرائيل على مستشفى الشفاء (فيديو)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

اشتعال النيران في طائرة إيرباص، والسبب غريب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 16-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 16-11-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023

المزيد

انفوجراف

تؤمن سماء غزة.. صواريخ دفاع جوي حيدت الطائرات الإسرائيلية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف نصيحة رسول الله لتحقيق الانتصار في غزة

أحاديث غير صحيحة عن موت الفجأة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

المزيد
الجريدة الرسمية