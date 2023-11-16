الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

كيف يتعامل البنك المركزي مع الأوراق النقدية التالفة التي لا تصلح للتداول

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

حدد البنك المركزي طرق تقييم الأوراق النقدية المشوهة تماما وتحديد نسبة التعويض للعملاء.

وأضاف البنك أنه يجب إرسال الأوراق النقدية المشوهة إلى البنك المركزي بإرساليات نقدية مخصصة بعد استعاضتها من قبل البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية للعملاء، بعد فحصها وتعريفها وتحديد نسبة القيمة التعويضية بناءً على أُسس الاستبدال والتعويض ونماذج التقييم المعمّمة من البنك المركزي المصري.

 

وحول مواصفات الأوراق النقدية التي تصبح غير صالحة للتداول نهائيًّا فهي الأوراق التي تعرضت للقطع أو القص أو التثقيب أو تعرضت أجزاء منها للحريق وفقدت جزءًا من علاماتها وبذلك تصبح بحاجة إلى تحديد قيمتها سواء كليًّا أو جزئية وفقا لحالتها، وهي كما يلي:

الأوراق مقصوصة الأطراف.

الأوراق التي طُمِست معالمها كليًّا بأي حبرٍ أو أي مادة أخرى.

الأوراق النقدية التي فقدت أكثر من (25%) من حجمها الطبيعي.

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الأوراق المجزأة والملصقة بأي مادة أو شريطٍ لاصقٍ أو ما شابه.

الأوراق التي فقدت جزءًا من الرقم التسلسلي.

 

استبدال العملات الورقية في البنوك 

وفي سياق متصل أتاح البنك المركزي طرق استبدال العملات والأوراق النقدية المتهالكة والمقطوعة لدى العملاء وذلك من خلال توجههم إلى أحد فروع البنوك وتغييرها من الشباك ثم بعد ذلك يتم توريد هذه العملات الي البنك المركزي واستبدالها  

وتستقبل فروع البنوك الأوراق النقدية المتهالكة وتقوم بتغييرها حسب عدة شروط ومواصفات لا بد أن تكون متوفرة في حالة الورق النقدية كما هو محدد من البنك المركزي.

وحول مواصفات العملات النقدية المسموح استبدالها وفق تعليمات من البنك المركزي  فهي كالتالي:

 

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الأوراق الممزقة والملصقة بأي من أنواع الأشرطة اللاصقة:

1- إذا كانت بها ثقوب أو حرق جزئي.

2- الأوراق المطموسة بالأحبار أو بالبقع أو بأي مواد كيميائية أخرى.

3- الأوراق التي فقدت تماسكها من كثرة الاستخدام وأصبحت لينة الملمس ومهترئة.

4- الأوراق التي بها كتابة أو المؤشَّر عليها بأي نوعٍ من الأحبار والأقلام.

5- الأوراق التي بَهتت ألوانها نتيجة تعرضها للسوائل.

 

ومن جانب آخر يتداول فى السوق المحلي المصري عملات نقدية ورقية فئة "نصف جنيه، جنيه، خمسة جنيهات، عشرة جنيهات، عشرون جنيهًا، خمسون جنيها، مائة جنيه، مائتي جنيه "وبعضا منها أصبح مصنوعًا من البوليمر.

 

للأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر مزايا عدَّة مقارنة بالأوراق النقدية الورقية أو القطنية ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي المصري الأوراق النقدية البلاستيكية المصنوعة من البوليمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

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