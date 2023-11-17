حظك وتوقعات الأبراج السبت 18-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم، برج الأسد السبت 18-11-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 يوليو حتى 22 أغسطس، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الأسد بها صفة "القائد".

أشهر مواليد برج الأسد

ميي ويست - نابليون بونابرت - آندي وورهول - جورج برنارد شو - عمر الخيام - كارل جي جنج - جاكي أونيسس - فيدل كاسترو - بينيوموسولينى - جاكلين كيندى - أرنولد شوارزنيجر.

الاحتياجات العاطفية لمولود برج الأسد

وتقول عبير فؤاد خبيرة الفلك: إن الاحتياجات العاطفية لمولود برج الأسد، هى الاهتمام والتقدير والرومانسية، فبرج الأسد يحب الحب والتقدير، ولا يستطيع أن يضحى من أجل الطرف الآخر، ويحب أن يكون له نصيب الأسد فى الحب.

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وأضافت عبير، أن مولود برج الأسد عندما يجد الرومانسية والاهتمام والتقدير والاعتراف بالجميل سيكون معطاء وكريم، والحب مع الأسد هو حالة رومانسية نادرة ولكن دون أن نطلب منه أن يكون متواضع، وللأسف الطرف الآخر أحيانا يشعر أن الأسد متعال، فهو الملك الذي يعطي الأوامر.

مولود برج الأسد

ومولود برج الأسد يعاني كثيرًا من آلام القلب والعمود الفقري وعليه أن ينتبه دائما للمأكولات والمشروبات التي يتناولها.

المعروف عن مواليد برج الأسد بأنهم يتمتعون بصفة "القيادة"؛ فمولود الأسد قائد وقوي الشخصية ولديه حب للسيطرة، مما يؤهله ليصبح قياديًّا ناجحًا.

رأى عبير فؤاد في مواليد برج الأسد

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لأصحاب برج الأسد أنهم ذات شخصية قوية ومنظمة لديها القدرة على تنظيم وقتها ويومها.

وأضافت عبير فى حديثها لموقع بوابة فيتو، أن مولود برج الأسد لديه حب الدفاع عن الضعيف، وأيضا لديهم حس فني عالي ومعظم مواليد برج الاسد يعملون في مجال الأزياء والموضة.

شخصية برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بأنه ذكي جدًّا في الابتكار والأشياء التي تحتاج إلى حس إبداعي، ويمتلك ذكاءً كبيرًا فيما يتعلق بسرعة الاستيعاب وحسن التصرف في المواقف الصعبة.

مميزات مواليد برج الأسد

مولود برج الأسد محب للحياة ولكل جوانبه، ويعد من أكثر الأبراج المؤهلة للقيادة، بسبب دقته الشديدة، وأسلوبه المميز في إقناع الآخرين، ولكن عيبه هو ميله للتسلط الذي يصل إلى حد الاستبداد.

توقعات برج الأسد اليوم السبت 18-11-2023

عاطفيا: القمر في مواجهة برجك يشوشك.. إذا كنت متزوجا، حاول أن تتغلب على المعوقات باحترامك لحقوق الطرف الآخر.

مهنيا واجتماعيا: من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع شركاء الحياة والعمل.. كن مرنا، لكن مع الانتباه لحقوقك.

برج الأسد، فيتو

حظك اليوم، برج السرطان السبت 18-11-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 22 يونيو حتى 22 يوليو ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج السرطان بها صفة "الرقيق".

أشهر مواليد برج السرطان

الأميرة ديانا - مايك تايسون - نلسون مانديلا - دان آيكرود - جيرالدو ريفيرا - رينجو - باكميبنستر فولر - لوى أرمسترونج - إينجمار - ريمبراندت - بيرجمان - هنري الثامن - جان كوكتو - إيلسون روكفلر - أرنست همنجواي - وائل فاروق - إتش روس بيروت.

شخصية برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بأنه صديق مخلص محافظ على الأسرار ومشاعره صادقة، وكذلك هو شخص خيالي ورومانسي ولديه إحساس مرهف.

الاحتياجات العاطفية لمولود برج السرطان

وتقول عبير فؤاد خبيرة الفلك، إن الاحتياجات العاطفية لمولود برج السرطان، هي أنه يحب دائما من يطمئنه فمولود برج السرطان شكاك بدرجة كبيرة ودايما يشكو في أن الحبيب سيتركه.

وأضافت عبير، أن السرطان يحتاج من الحبيب الحب وأن ويراعى شكوكه ويطمئنه وهو برج يسيطر فى العلاقة خوفا من أن يفقد الحبيب.

رأى عبير فؤاد في مواليد برج السرطان

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لمواليد برج السرطان لديهم حس خيالي عالي إذا ينجحون فى مجال كتابة القصص ومجال الأزياء.

وأضافت عبير فى حديثها لموقع بوابة فيتو، إن مواليد برج السرطان ذات شخصية صامدة وصبورة وقوية خاصة فى المواقف الصعبة، وشخصية السرطان حذره وغير متهورة ودائمًا يفضل أن يحسب كل شيء قبل القدوم عليه.

مولود برج السرطان

ومولود برج السرطان يعاني كثيرًا من آلام المعدة خاصة أنه ضعيف أمام الطعام اللذيذ وهو ما قد يسبب له ألمًا في المعدة.

المعروف عن مواليد الأبراج المائية التي يقع ضمنها برج السرطان بأنهم متقلبو المزاج، لكن الأمر يختلف قليلًا في مواليد برج السرطان نظرًا لتأثر البرج بالقمر، وهو ما منحه العاطفة والرقة في التعامل مع الآخرين.

توقعات برج السرطان السبت 18-11-2023

عاطفيا: الوضع الفلكي يساعدك اليوم على إصلاح علاقتك بمن تحب ويمنحك سحرا وتألقا.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يمنحك القدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أعمالك وأموالك.

برج السرطان، فيتو

الأبراج اليومية حظك اليوم برج العذراء السبت 18-11-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج العذراء بها صفة "الوفي".

مميزات برج العذراء

هو الباحث عن الكمال، ويصعب إرضائه بسهولة، وذلك لما لديه من ذكاء وقدرة على التحليل، أحيانًا يبدو خجولًا وانطوائيًا، ولكن ثقته بنفسه جيدة وليست بالقليلة، ومن أهم مميزاته أنه مجتهد بدرجة كبيرة.

رأى عبير فؤاد في مواليد برج العذراء

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لمواليد برج العذراء من الرجال والنساء، أن لديه إرادة قوية وشخصية واقعية غير خيالية.

وأضافت عبير في حديثها لموقع بوابة فيتو، أن مولود برج العذراء يستطيع تحقيق الأحلام إلى حقيقة وله نظرة في الآخرين.

أشهر مواليد برج العذراء

صوفيا لورين - تولستوي - إتش إل مينكين - جون كولتين – بافلوف - لافاييت - جريتاجربو - موريس شيفالييه - محمد حسنين هيكل - أجاثا كريستي - مايكل جاكسون - الملكة إليزابيث الأولى.

شخصية برج العذراء

ويتميز مولود برج العذراء بأنه وفي وعاقل وحكيم يميل دومًا للواقعية ولا يجري وراء الأوهام أو الخيالات، وهو مخلص جدًّا في عمله أيضًا، ولا يحب أن يتهمه أحد بالتقصير لذلك دومًا ما يبذل قصارى جهده في عمله.

الاحتياجات العاطفية لمولود برج العذراء

وتقول عبير فؤاد خبيرة الفلك، إن برج العذراء من الصعب أن يقع فى الحب رغم أن احتياجاتهم العاطفية بسيطة، ولكنه يميل لمن يرضى غروره ونرجسيته.

وأضافت عبير، أن مواليد العذراء معجبين بأنفسهم وهم أشخاص ولدوا فكرة المشاركة فى الحياة غير مقبولة لديهم، وبالتالى كى يشاركهم شخص فى الحياة يجب أن يرضى بغروره ونرجسيته حتى يعجب به ولكن الحب دائما مشاعر غير موجودة عند العذراء.

مولود برج العذراء

ومولود برج العذراء يعاني كثيرًا من آلام الجهاز الهضمي، وعليه أن ينتبه دوما للمأكولات والمشروبات التي يتناولها.

المعروف عن مواليد برج العذراء أنهم يتمتعون بذكاء كبير، ويصلحون ليكونوا قادة، ومولود برج العذراء شخص حساس وحريص في كل أمور حياته.

توقعات برج العذراء اليوم السبت 18-11-2023

عاطفيا وعائليا واجتماعيا: رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن توازن بين واجباتك، وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة، وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

برج العذراء، فيتو