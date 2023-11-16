استقبل معبر رفح البري اليوم الخميس 11 مصابا فلسطينيا تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم كما بدأ معبر رفح البري في استقبال عدد كبير من حملة الجوازات الأجنبية.

معبر رفح يستقبل 11 مصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية

وأكد مصدر بمعبر رفح البري أن المعبر استقبل 11 مصابا فلسطينيا ويجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف للعلاج في المستشفيات المصرية من بينهم مستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد ومستشفى بئر العبد.

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علاج طفل فيى المستشفيات المصرية

وصل عبد الله كحيل إلى معبر رفح، وتم توفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وكان الطفل الفلسطيني ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر قائلا: “بطلب من المصريين معالجة رجلي.. ليه بتقطعوها خلوني أمشي زي قبل كده”.

واستجاب الرئيس السيسي لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى وجاري نقله من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.