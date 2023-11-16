الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

معبر رفح يستقبل 11 مصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية

معبر رفح،فيتو
معبر رفح،فيتو

استقبل معبر رفح البري اليوم الخميس 11 مصابا فلسطينيا تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية للعلاج داخلها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم كما بدأ معبر رفح البري في استقبال عدد كبير من حملة الجوازات الأجنبية.

معبر رفح يستقبل 11 مصابا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية 

وأكد مصدر بمعبر رفح البري أن المعبر استقبل 11 مصابا فلسطينيا ويجري نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف للعلاج في المستشفيات المصرية من بينهم مستشفى العريش العام ومستشفى الشيخ زويد ومستشفى بئر العبد. 

Advertisements

علاج طفل فيى المستشفيات المصرية

وصل عبد الله كحيل إلى معبر رفح، وتم توفير كافة الرعاية الطبية له بأحد المستشفيات المصرية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وكان الطفل الفلسطيني ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر قائلا: “بطلب من المصريين معالجة رجلي.. ليه بتقطعوها خلوني أمشي زي قبل كده”.

واستجاب الرئيس السيسي لمناشدة طفل من قطاع غزة يريد إجراء عملية جراحية حتى يستطيع الوقوف على قدميه مرة أخرى وجاري نقله من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

وزير البترول يوجه رسالة للعاملين بمناسبة الذكرى 48 لاسترداد حقول سيناء للسيادة المصرية

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الفلسطيني بالقاهرة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرعاية الطبية الطفل الفلسطيني المستشفيات المصرية مستشفي الشيخ زويد مستشفى العريش مستشفى العريش العام مستشفي بئر العبد

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023

المحكمة الرياضية ترفض طلب بيراميدز ضد الأهلي

أخبار الأهلي، آخر تفاصيل صفقة عمر كمال، وجلسة حاسمة بين كولر وكريستو

بيان عاجل من سرايا القدس بشأن مجمع الشفاء في قطاع غزة

أكثر اللاعبين مشاركة في منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا (إنفوجراف)

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

علي جمعة يكشف نصيحة رسول الله لتحقيق الانتصار في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

فرصة لا تعوض، شركة للتخلص من صور الزواج بتكاليف زهيدة

اشتعال النيران في طائرة إيرباص، والسبب غريب (فيديو)

جامعة آسيوية تمنح الطالبات أجازة خاصة، لهذا السبب

دراسة علمية تكشف درجة حرارة الكرة الأرضية بعد 80 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 16-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 16-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

المزيد

انفوجراف

أكثر اللاعبين مشاركة في منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف نصيحة رسول الله لتحقيق الانتصار في غزة

أحاديث غير صحيحة عن موت الفجأة

نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها بشكل دائم

المزيد
الجريدة الرسمية