وزارة العمل تنظم ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل في القاهرة

اعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة القاهرة ندوة تثقيفية للتعريف بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 والقرار 215 لسنة 2021 للمهن المحظور بها عمل الأطفال، من خلال مكتب عمل السلام وإدارة الطفل بالمديرية، بمقر جامعة هليوبوليس، تحت إشراف الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة.

وجاء ذلك ضمن جهود المديرية لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والتوعية بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون لكافة فئات العاملين، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بخلق بيئة عمل متوازنة والتوعية بإحكام القانون وكيفية تطبيقه داخل المنشآت، والحقوق والواجبات التي كفلها للعاملين فى مختلف القطاعات مع الاهتمام بالمساواة بين الجنسين فى العمل.

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مديرية العمل بالقاهرة

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، في تقريره للوزارة، أنه جرى خلال الندوة التعريف بعمالة الطفل وتوعية المنشآت بكيفية تدريب واستخدام الطفل في العمل، لجعل بيئة العمل صحية وفقا لقانون الطفل وقرار وزير العمل، كما حضر الندوة السيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، وصفاء ربيع مدير إدارة الطفل، وإبراهيم حجاج مدير مكتب التفتيش، وشيماء ربيع مفتش المنطقة، وأضاف مدير المديرية أن الندوة تضمنت أيضًا التعريف بقانون العمل، وماهي التزامات صاحب العمل تجاه العمال وما هي حقوق العامل، والتعريف بالسن المناسب لعمل الطفل والمهن المحظور عمل الطفل بها وحقوق الطفل العامل، واختتمت فعاليات الندوة بمناقشة عامة مع الحضور لمعرفة المعوقات والصعوبات التي تواجههم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، والقي الندوة عبد المنعم قاسم، وماهر الجمل، وعادل يوسف من مديري ومفتشي عمل القاهرة السابقين..

مديرية العمل بمحافظة بورسعيد

أعلنت وزارة العمل عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بحي الضواحي، لـ 10 متدربات، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب، في ضوء خطة التدريب المهني للعام 2023 -2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

الإهتمام بتدريب الشباب

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاح التدريب عليها بمراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، في تقريره للوزارة، أنه افتتح فعاليات الدورة التدريبية بمقر الوحدة والتى أكد خلالها أن التدريب المهني هو فرصة إتاحتها الدولة للمرأة من أجل الحصول على باب رزق من مهنة جديدة، والتي تحلم وتأمل في تمكينها اقتصاديًا بسواعدها، موجهًا بضرورة تنظيم لقاء موسع يضم جميع المتدربات للتعرف على جهات التمويل المختلفة، ومهارات التسويق الإلكتروني وأسس وقواعد إقامة المشروعات الصغيرة، كما استمع إلى المتدربات لمعرفة احتياجاتهم التدريبية الجديدة، والرد على استفساراتهن، بحضور الكيميائية منار العوضى مدير المركز، والمدربات، نهلة أبو العزايم، وسمر شكري، وهناء المتبولي، وهاني عيسى، وفنيين التدريب محمد رضوان، والسيد كامل.

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