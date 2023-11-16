الخميس 16 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

ضمن مبادرة "شارك بصوتك"، وزيرة الهجرة تصل أولى محطات جولتها الخارجية بالسعودية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،فيتو

استهلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارتها الخارجية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بزيارة المملكة العربية السعودية، حيث استقبلها السفير طارق المليجي قنصل مصر في الرياض.

المكتسبات الدستورية

وأكدت وزيرة الهجرة على أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية لأبنائنا بالخارج، وفي مقدمتها حق المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، وهو الحق الذي أصلته الجمهورية الجديدة.

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مبادرة شارك بصوتك

وتابعت وزيرة الهجرة أن اختيار المملكة العربية السعودية لبداية حملة التوعية المباشرة للمواطنين بالخارج، يأتي كونها تضم الجالية الأكبر من المصريين بالخارج حول العالم، مضيفة أن اللقاءات المباشرة بالمصريين بالخارج تأتي استكمالا لجهود التوعية التي قامت بها الوزارة ضمن مبادرة "شارك بصوتك" التي التقت خلالها العديد من الجاليات المصرية بالخارج، افتراضيا عبر "فيديوكونفرانس" قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية.

انتخابات المصريين بالخارج

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أنه من المقرر إجراء انتخابات المصريين بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، مؤكدة حرصها على لقاء الجاليات المصرية الموجودة بالخارج؛ لحثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي، مشيرة إلى أن هذه الجولة تأتي للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتي يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية.

ويتضمن نشاط  الوزيرة بالمملكة العربية السعودية عقد لقاء مع الجالية المصرية، وكبار المستثمرين المصريين بالمملكة لاستعراض آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي أتاحتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال، للاستفادة من الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتميزة.

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