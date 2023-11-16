الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

جولة لوزيرة الهجرة لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، فيتو

تبدأ السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم جولة خارجية إلى عدد من الدول العربية والأوروبية لحث الجاليات المصرية في الخارج على النزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر إجراؤها بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر ‏المقبل، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقالت السفيرة سها جندي إنه من المقرر أن تلتقي الجاليات المصرية الموجودة في هذه الدول لحثهم على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وممارسة حقهم الدستوري والوطني في الإبداء بالرأي، مشيرة إلى أن هذه الجولة تأتي للبناء على المكتسبات التي تحققت للمصريين بالخارج من حقوق سياسية والتي يجب استمرارها وزيادتها، مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم فى كل خطط الدولة المستقبلية.

Advertisements

وأكدت وزيرة الهجرة على سعي الوزارة لتقديم كافة التسهيلات ‏للمصريين المقيمين بالخارج خلال عمليات التصويت، وأن ‏الجميع يعمل على حل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الانتخابية، أو تؤثر على مشاركة ‏المصريين في انتخاب رئيسهم، موضحة أن الوزارة ستعقد غرفة عمليات قبل موعد الانتخابات بأسبوع وعلى مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج، مشددة على التواصل الدائم والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية ‏للانتخابات ووزارة الخارجية بكافة بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، من أجل مساعدة المصريين في الخارج خلال عملية الاقتراع والرد ‏السريع على كافة أسئلتهم‎ واستفساراتهم.

المصريين في الخارج

ووجهت السفيرة سها جندي رسالة للمصريين في الخارج، قائلة: "إن إدلاء المصري في الخارج بصوته الانتخابي يعد واجبًا في إطار الحفاظ على الدولة"، داعية جموع المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.

الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة

ومن ناحية أخرى، ذكرت الوزيرة أنها ستلتقي أيضًا عددًا من المستثمرين المصريين في هذه الدول، من أجل الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، واستعراض آخر ما وصلت إليه مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والقطاعات المقرر الاستثمار فيها تحت مظلة الشركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الرئاسية القادمة الجاليات المصرية في الخارج السفيرة سها جندي تصويت المصريين في الخارج وزيرة الهجرة وزارة الهجرة

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تشارك في احتفالية العلاقات الجامعية والثقافية المتبادلة بين مصر والصين

وزيرة الهجرة تشارك في مناقشة رسالة ماجيستير حول سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة غير النظامية

رئيس شباب النواب يلتقي وزيرة الهجرة لبحث الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

حصاد نشاط وزارة الهجرة هذا الأسبوع (انفوجراف)

الأكثر قراءة

ماذا يحدث في سعر الدولار بمصر، آخر تطورات أسعار العملة الخضراء اليوم الخميس

أخبار مصر: تركيا ترد على تطاول نتنياهو، فضيحة لجيش الاحتلال خلال طوفان الأقصى، شاهد ماذا حدث لسد النهضة قبل التخزين الأخير

هل يكلمنا الله يوم القيامة في وقت واحد؟.. أمين الفتوى يجيب

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

لماذا يصر الاحتلال على الرواية الصهيونية الكاذبة تجاه مستشفى الشفاء بغزة؟ الأزهر يوضح

شوبير يشيد بتصريحات فيتوريا حول ضم فتوح وصبحي (فيديو)

استقرار سعر الدينار الاردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

أسعار الحديد اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

أزمة عائلية، حبس طفلته 5 ساعات للمشاركة في سباق ماراثون

تكريم جديد لـ "الجاسوس"، عرض قطع نقود معدنية تحمل صورة جيمس بوند

أكرموه أمام الكاميرات وغدروا به خلفها، فضيحة جديدة لجيش الاحتلال ضحيتها مسن فلسطيني (فيديو وصور)

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الخميس 16-11-2023 في الأسواق

ماذا يحدث في سعر الدولار بمصر، آخر تطورات أسعار العملة الخضراء اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 16-11-2023 في بداية التعاملات

استقرار سعر الدينار الاردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحكاية 5 سنوات من الإعجاب إلى الطلاق (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يكلمنا الله يوم القيامة في وقت واحد؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية