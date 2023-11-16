الفلسطيني عدي الدباغ يتصدر قائمة ترشيحات المهاجمين بعد موديست.. جماهير الأهلي تكشف مميزات مهاجم النادي الجديد.. والقلعة الحمراء تؤجل الصفقة الجديدة بسبب كولر

عدي الدباغ، تصدر اسم المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعود سر تصدره لما يردده البعض أن عدي الدباغ أصبح في قائمة ترشيحات المهاجمين الجدد للأهلي، الذي تقرر ضمهم للقلعة الحمراء في صفقة مهاجم الأهلي الجديد، والذي يخلف المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، الذي يبلغ عمره 35 عامًا.

المهاجم عدي الدباغ يتصدر الترند

كما أن تصدر عدي الدباغ للترند، وترشيح اسمه كمهاجم جديد للأهلي، دفع جماهير الأهلي للكشف عن مميزات ومدى احترافية المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، 24 عامًا، المحترف في الدوري البلجيكي.

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المهاجم الفلسطيني عُدي الدباغ، فيتو

وقال جار عز عن إمكانية ضم المهاجم عدي الدباغ للنادي الأهلي: "موضوع منتشر الكلام عنه وهو بعض المهاجمين المرشحين للنادي الأهلي معرفش الكلام ده صح ولا خطأ بس انا عايز اكلمك كلام فنين.. عدي الدباغ يعتبر من أفضل ٥ مهاجمين عرب وكواليتي محترم مهاجم كلاسيكي، فينشر كويس وكورته حلوة جدًا، وأرى أنه صعب الاعتماد عليه في إفريقيا، لكن في حالة انسجامه وتمكنه من الاندماج اللعب في أفريقيا، سنرى نسخة مهاجم لا تقل عن بغداد بونجاح ولكنه لن يأخذ مكان أجنبي طبعا"

عُدي الدباغ مهاجم فلسطيني عمره 24 سنة

أما أحمد بايرتس فقال: "عُدي الدباغ مهاجم فلسطيني عمره 24 سنة. محترف في الدوري البلجيكي ويقدم أداء جيد جدًا هناك، لعب في الدوري الفلسطيني والكويتي والبرتغالي والبلجيكي، ولعب في مستويات عالية. عُدي لعب مع منتخب الأحرار 20 مباراة، سجل 8 أهداف وصنع 3، وهذا معدل جيد جدًا، خصوصًا أن منتخب الأحرار ليس قوي ودائمًا يعاني من مشاكل في السفر وتجهيز الأوراق، وكل شيء صعب، ربنا معاهم. عُدي أخذ لقب هداف الدوري في بلده وفي الكويت، بالإضافة إلى أنه أول لاعب فلسطيني يحترف في أوروبا. لاعب لن يكلفنا كثيرًا، يواجه صعوبات كتير في أوروبا بسبب جنسيته، ولن يحسب أجنبي. ياريت الإدارة تتحرك شويه ويبدأوا العمل الفعلي وكفا كلام ووعود".

الدباغ أفضل مهاجم عربي، فيتو

ورد طارق علي قائلًا: "عصام الشوالي يقول "الأهلي المصري يفاوض اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ واللاعب قريب جدًا من أن يرتدي تيشرت النادي الأهلي اللاعب يبلغ من العمر 24 عامًا"، إحصائية عُدي طوال مسيرته: شارك فى 180 مباراة، أحرز فيهم 90 هدف، الموسم الحالي لعب 4 مباريات سجل 3 أهداف وليس أساسي"

إسرائيل حاولت ضم الدباغ لكنه رفض

وقال عبد الله سامي: "مهاجم الأهلي الجديد في يناير الفلسطيني عدي الدباغ"

أما صبري مرزوق فعلق قائلًا: " في ظل أزمة الأهلي في مركز رأس الحربة واكتمال عدد الأجانب فوق السن وصعوبة التعاقد مع مهاجم اجنبي ممتاز، هناك مهاجم ممتاز وقناص يستطيع الأهلي التعاقد معه بسهولة نظرًا لأنه لاعب فلسطيني ويحق للفرق المصرية التعاقد مع لاعب فلسطيني ولن يحسب ضمن الأجانب، ولن يكلف الأهلي كتير، قيمته التسويقية مليون ونصف يورو، وأتمنى التعاقد معه في أسرع وقت، سيكون إضافة قوية للهجوم".

عدي الدباغ أثناء لعبه مع نادي أوركا البرتغالي، فيتو

وعلق فاروق سيد قائلًا: "عدي الدباغ لاعب فلسطيني مركزة رأس حربة، لاعب يمتلك مهارة وسرعة ممتازة تمكنه من الاحتراف في أكبر أندية أوروبا، لكن جنسيته كان ليها دور في الظلم الذي وقع عليه، بدأ مسيرته في نادي هلال القدس الفلسطيني وكان يبلغ 16 عامًا، وبسبب مستواه الرائع لفت أنظار منتخب إسرائيل، وتفاضوا معه للعب معهم نظرًا لأنه من مواليد القدس، ولكنه رفض، وهذا القرار أثر عليه وجعل مهمته للاحتراف في أوروبا صعبة".

الدباغ لعب في الكويت واحترف في بلجيكا

وتابع فاروق قائلًا: "لعب عُدي لنادي السالمية الكويتي بعمر ٢٠ عامًا، ولم يأخذ فرصته معهم، ثم انتقل للقادسية الكويتي ولم يأخذ فرصته، وبعدها انتقل للعربي الكويتي، وهذه كانت محطة رائعة لتفجر موهبتة في اللعب، لعب مع العربي 18 مباراة سجل خلالها 13 هدفا بطرق مختلفة ورائعة، وفاز بلقب هداف الدوري الكويتي مع العربي، وكان سبب في تتويج العربي بلقب الدوري الكويتي بعد غياب أكثر من 20 عامًا، وحاليًا يلعب لنادي شارلروا البلجيكي، لعب الموسم الماضي 12 مباراة سجل 3 وصنع 2 وعلى المستوى الدولي، ولعب مع المنتخب الفلسطيني 27 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف".

بلجيكا لا تريد بيع اللاعب عدي الدباغ

وقال تامر الشافعي: "وكيل اللاعب مهاجم شارلروا البلجيكي، عدي الدباغ، رد على إمكانية انتقاله اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي أو نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل، فعدي لاعب حالي في شارلروا وهو ليس على قائمة اللاعبين المطلوب بيعهم من النادي البلجيكي، وبالتالي فهو مستمر هناك وعنصر أساسي مع فريقة. الدباغ شارك مع منتخب فلسطين في 27 مباراة وسجل 10 أهداف، على مدار 5 سنوات حيث يمثل الأشقاء منذ عام 2018. لعب الدباغ، صاحب الـ24 عامًا، طوال مسيرته الكروية، 68 مباراة؛ سجل 24 هدفًا، وقدم 4 تمريرات حاسمة. وتلقى الدباغ 6 إنذارات طوال مسيرته الكروية، وبطاقة حمراء واحدة. وتبلغ القيمة السوقية لـ عدي الدباغ مليون و500 ألف يورو."

عدي الدباغ مهاجم المنتخب الفلسطيني يرفض اللعب مع إسرائيل، فيتو

الدباغ بعيد عن قائمة ترشيحات الأهلي

ورد فتحي طلب قائلًا: "أولا وأخيرا لمنع القيل والقال الدباغ ليس على قائمة صفقات الأهلي وليس من أولوياته، إنما المرشح بقوة هو اللاعب محمد كوناتي، وكان الأهلى يفاوضه في الميركاتو الصيفي بقوة وتوقفت المفاوضات، لأن النادي الروسي لديه مشكلة في البيع والشراء واللاعب يصبح حر في يناير المقبل".

عدي الدباغ لاعب أساسي في منتخب فلسطين، فيتو

وبرغم تأكيدات البعض من النادي الأهلي عن وجود نية داخل لجنة التخطيط إلى طرح اسم مهاجم جديد على المدرب السويسري مارسيل كولر لضمه في الشتاء المقبل، وكان يأمل الأهلي التوقيع مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز صفوفه.

لكن مسئولي النادي الأهلي كان قرارهم حاسمًا، اليوم الخميس، مؤكدين تأجيل التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية إلى نهاية منافسات الموسم الحالي وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الأهلي يؤجل صفقة مهاجمه الجديد بسبب كولر

وعلمت فيتو أن قرار الأهلي في تأجيل صفقة المهاجم الجديد إلى نهاية منافسات الموسم الحالي يرجع إلى إلى إصرار مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على استمرار انتوني موديست مهاجم الفريق الذي يرى أنه سوف يتطور مستواه مع الفريق بمرور الوقت.

مدرب الأهلي مارسل كولر، فيتو

الجدير بالذكر أن نادي سبورتنج شارلوا البلجيكي، أعلن ضم اللاعب عدي الدباغ، اعتبارًا من يونيو الماضي وحتى عام 2026، حيث انتهى عقد الدباغ مع نادي "أروكا" البرتغالي الصيف الماضي.

النادي البلجيكي يضم الدباغ بمبغ 600 ألف دولار

ونادي سبورتنج شارلوا، يشارك في الدوري البلجيكي الممتاز، وضم إليه المهاجم الفلسطيني عُدي الدباغ، 24 عامًا، وهو لاعب أساسي في منتخب فلسطين، ولعب 22 مباراة وسجّل 8 أهداف مع المنتخب.

وكان نادي أروكا البرتغالي قد ضم المهاجم عُدي الدباغ كلاعب محترف في صفوفه من موسمين، وتلقى الدباغ عرضًا جيدا للانتقال للدوري البلجيكي، في اليوم الأخير لغلق باب الانتقالات الشتوية، ودفع قيمة عقد اللاعب المطلوبة من ناديه وهي 600 ألف دولار. لكن الأمور لم تسر بشكل جيد من جانب "أروكا". الأمر الذي دفع الدباغ للتوقع مع النادي البلجيكي ابتداء من الصيف الماضي، موعد انتهاء تعاقده مع الفريق البرتغالي.