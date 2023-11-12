المسابقات تستعد لإصدار عقوبة ضد جماهير الأهلي

الأهلي والجونة، يستعد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، لإصدار عقوبة لجماهير النادي الأهلي عقب المشاجرة بمدرجات المار الأحمر خلال مواجهة الفريق أمام الجونة بالدوري الممتاز والتي أقيمت أمس.

ويعكف عامر حسين حاليًا على مشاهدة فييوهات الواقعة والتي تم بثها بالفضائيات، على أن يصدر قرارًا بشأن الواقعة خلال ساعات.

وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن سبب مشاجرة جماهير النادي الأهلي في مباراة فريقها أمام نادي الجونة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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وقال إبراهيم عبد الجواد في تصريحات تلفزيونية: “رابطة مشجعي النادي الأهلي رفضت تواجد الجماهير العادية معهم في نفس المدرج، ومن هنا بدأت الأزمة”.

وتابع: “بدأت الأزمة بسبب خلافات بين الجماهير وهذا تسبب في تدخل الجهات الأمنية، ونجحت بالفعل في إنهاء الأمر، وإبعاد الجماهير العادية عن رابطة النادي الأهلي”.

الأهلي يتعادل أمام الجونة

تعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على إستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

أهداف مباراة الأهلي والجونة

سجل أيمن موكا هدفًا لصالح الجونة في الدقيقة الثانية ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب اصطدام الكرة بيده.

وفي الدقيقة 36 سجل أنتوني موديست الهدف الأول للأهلي في شباك الجونة.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة عن طريق ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 83 تعرض أحمد محمود لاعب الجونة للطرد بعد التدخل على كريم فؤاد.

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

مباراة الأهلي والجونة، فيتو

الأهلي والجونة

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، ولكن المارد الأحمر يتفوق بفارق الأهداف.

بينما يحتل الجونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد 9 نقاط.