رئيس مركز سمسطا يتابع الانضباط الإداري بقرية دشطوط ببني سويف

تواصل الوحدات المحلية والمجالس القروية بمحافظة بني سويف في تعزيز الجهود الميدانية على جميع الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، لتحقيق الانضباط وتحسين المظهر الحضاري، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

تشمل الجهود الميدانية التي قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى متابعة الموقف الخدمي في قرية قمن العروس وضمان سير المنظومة الخدمية في وحدات مختلفة مثل التموين والصحة والطب البيطري والجمعية الزراعية والوحدة الاجتماعية، كما تم رفع التراكمات من القمامة وتنظيف الشوارع في المدينة والقرى التابعة، بالإضافة إلى إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

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وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة نشأت معبد بمتابعة نتائج أعمال لجنة شؤون القرى الفرعية، حيث تمت متابعة سير العمل وتقديم الخدمات في المصالح الحكومية بدائرة الوحدة المحلية لقرية دشطوط، مع التركيز على الانضباط الإداري وجودة الخدمات، إضافة إلى متابعة منافذ بيع السلع الغذائية والأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، بحضور نائب رئيس المدينة وإدارة تموين سمسطا.

وتأتي تلك الجهود تأتي في إطار التزام السلطات المحلية بتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين، مع التركيز على النظافة العامة وجودة الإنارة، وتوفير الدعم الكامل للمواطنين في جميع القطاعات.