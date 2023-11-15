الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة بني سويف يلتقي بمسئولي مؤسسة حياة كريمة لبحث سبل التعاون

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف يلتقي بمسئولي مؤسسة حياة كريمة، فيتو

 التقى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بمكتبه اليوم، بمسئولي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين لخدمة طلاب الجامعة وتوعيتهم بخدمات ومشروعات حياة كريمة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع للنهوض بالمجتمع المصري، إضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية بالأنشطة والفعاليات التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سيد المصري نائب المنسق العام للمؤسسة، والعقيد علاء الدين حامد مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة ببني سويف.

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من جانبه أشاد الدكتور منصور حسن، بجهود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحسين الظروف المعيشية والحياة اليومية للمواطن المصري الذي كان له دور عظيم في تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية، لافتًا إلى أن حياة كريمة تمثل مشروعا قوميا متكامل الأركان أشادت به العديد من دول العالم خاصة وأنها تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، والاجتماعية، والمعيشية التي يتم تقديمها للمواطن المصري، وبالأخص الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا بهدف الاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

 

ووجه مسئولا حياة كريمة الشكر والتقدير للدكتور منصور، لحسن الاستقبال وكرم الضيافة مشيدين بالتطور الهائل والملحوظ لجامعة بني سويف في عهده، حيث أكدا أنها من أهم المؤسسات التي تتعامل معها حياة كريمة.

 

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