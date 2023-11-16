خلال 24 ساعة، ضبط 275 قضية مخدرات و133 قطعة سلاح نارى

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (275) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (303) متهمين ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (125,562 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (46 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (14,650 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (13,867 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,780 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,760كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت (767 جراما) وكمية من مخدر البودر وزنت (555 جراما) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (420 جراما).



ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

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ضبط (133 قطعة سلاح نارى بحوزة 116 متهما)، (198) قطع سلاح أبيض،(3) تشكيلات عصابية ضموا (7) متهمين ارتكبوا (11) حادثا متنوعا، و24 متهما فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، و13 متهما فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة



ضبط الدراجات النارية المخالفة

ضبط 301 دراجة نارية مخالفة و22698 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.