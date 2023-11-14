الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

"التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات"، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة (صور)

خطبة الجمعة القادمة،
خطبة الجمعة القادمة، فيتو

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات"، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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نص خطبة الجمعة القادمة 

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص خطبة الجمعة القادمة والذي جاء كالتالي: 

 

كما قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنابة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف في افتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بقرية صفط راشين ببا بني سويف، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والشيخ مصطفى رمضان مدير إدارة سمسطا في افتتاح مسجد الهدى كفر بني علي مركز سمسطا محافظة بني سويف.

قالت وزارة الأوقاف: إنه في إطار جهود الوزارة  الدعوية وحرصًا منها على عقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس الصلاة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تعقد الوزارة (300) مجلس لقراءة سورة الكهف والصلاة على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق: 16 / 11 / 2023م - 2 من جمادى الأولى 1445هـ  عقب صلاة العشاء.

 وأشارت إلى أن المشاركة مفتوحة بهذه المساجد وغيرها من المساجد الراغبة في المشاركة على مستوى الجمهورية.
 

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الأوقاف: قراءة سورة الكهف في 300 مسجد بعد صلاة العشاء الخميس المقبل

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