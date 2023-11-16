وفد الوكالة الأمريكية يتفقد مشروع محطة مياه الهنادي بجنوب الأقصر

استقبل اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ورحب اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان بوفد الوكالة الامريكية وأشاد بالدعم الواضح والفعال الذي تقوم به الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بكل قطاعات الشركة مما له الأثر الواضح على الكفاءة التشغيلية لكل قطاعات الشركة في تحسين الأداء بالشركة والحفاظ على أصولها وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد ورفع تسب التحصيل.

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واستعرض المهندس عاطف عزت الانجازات المقدمة من الوكالة الأمريكية بشركة الأقصر بكافة قطاعات الشركة المختلفة ضمن برنامج دعم الحلول المتكاملة iwssta ومدي التطور والدعم الذي حدث بالشركة خلال فترة المشروع والمردود علي حسن سير العمل بكل قطاعات الشركة المختلفة ومدي الخدمة المقدمة للمواطنين.

ثم توجه الوفد إلى موقع مشروع محطة مياه الهنادي جنوب الأقصر وذلك فى إطار المتابعة الدورية للأعمال الجارية بمشروع محطة مياه الهنادي والخط الناقل ومتابعة نسب التنفيذ.

حيث رافقهم في الزيارة المهندس محمد عويس احمد مدير عام متابعة المشروع حيث موضحًا بأن مشروع مياه الهنادي هو من اضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.

وصرح بأن مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر من (المشروعات الهامة والحيوية) بمحافظة الأقصر، بتكلفة 16 مليون دولار، بالإضافة إلى تكلفة الخط الناقل 6 ملايين دولار والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالا بطول 13 كم، ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا بطول 10كم، وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروعين 22 مليون دولار والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية العام الحالي 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سي دي إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith.

وأشاد المهندس عاطف عزت بنسب الإنجاز التي تم تحقيقها بالمشروع ومدى تقدم سير العمل والجودة التي يتم تنفيذها بالمشروع مما ينعكس على مدى رقي الخدمة المقدمة للمواطنين الذين سوف يتم خدمتهم بمياه الشرب النقية المنتجة من المحطة ووجه سيادته الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر على التعاون المثمر الذي تقوم به الشركة في إزالة كافة التحديات التي تواجه المشروع ومدى حرص الشركة على نهو الأعمال بالمشروع بجودة عالية.