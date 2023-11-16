الزراعة تعلن اعتماد 35 مبيدا جديدا لمكافحة الآفات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على تسجيل 35 مبيد جديد لمكافحة الآفات الزراعية.وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انه من بين المبيدات الجديدة التي وافقت اللجنة على تسجيلها خلال جلستها التي تم عقدها في 14 نوفمبر الجاري، 6 مواد خام، فضلا عن 3 مبيدات جديدة بغرض التصدير.

المبيدات الزراعية

وأضاف عبدالمجيد، ان ذلك يأتي في إطار الدور المنوط باللجنة، بإعتبارها صمام الأمان لغذاء المصريين، حيث يتم استخدام المبيدات الزراعية بموافقة صريحة من لجنة المبيدات، بعد التجارب الحقلية ولجان الفحص الفنى من الخبراء المتخصصين ليتم تسجيل المبيد والموافقة على استخدامه بعد التأكد من عدم حدوث تأثيرات ضارة على صحة المواطنين.

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صحة الانسان المصرى

وأشار إلى أن لجنة المبيدات والآفات الزراعية تعمل من خلال منظور يشير الى أمان المبيد قبل فاعليته وهذه الفلسفة تعني ان صحة الانسان المصرى هى الاهم والاساس عند لجنة المبيدات والآفات الزراعية ثم تأتى بعد ذلك كفاءة المبيدات على الآفات مكان المكافحة، وهذا الأساس الذي تعمل من خلاله اللجنة، حيث لا يوجد مبيد واحد يتم استيراده من الخارج او انتاجه محليا إلا من خلال موافقة لجنة المبيدات ويتم مراقبته فى مراحل التجريب وبعد منحه التصريح أيضا.

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