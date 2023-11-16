الخميس 16 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

القصير يلتقي بوزراء الزراعة في جنوب السودان وزامبيا وجامبيا لبحث التعاون المشترك

وزير الزراعة مع وزير
وزير الزراعة مع وزير الزراعة الجامبي، فيتو

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإجراء عدد من اللقاءات الثنائية مع بعض وزراء الزراعة بالقارة الافريقية، وذلك علي هامش حضوره ومشاركته في المنتدى الصيني الأفريقي الزراعي الثاني بمدينة سانيا بمقاطعة هونان الصينية .

والتقى القصير مع وزير الزراعة الزامبي وبحثا معا أوجه التعاون بين البلدين في المجال الزراعي وبصفة خاصة إمكانية التوسع في زراعة بعض المحاصيل الإستراتيجية في زامبيا وتناقشا أيضا في حوافز وضمانات الاستثمار وآليات الشراكة وتطبيق التكنولوجيا الزراعية والاستفادة من جودة البذور المصرية.

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وخلال اللقاء أشار القصير إلى أن الدولة المصرية تمتلك مزرعة نموذجية في زامبيا ضمن مشروع المزارع المصرية الافريقية المشتركة الأمر الذي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة زامبيا الشقيقة.

لقاء وزير الزراعة مع نظيره من جنوب السودان 

القصير التقى أيضا مع جوزفين لاجو وزيرة الزراعة بجنوب السودان، حيث تناول اللقاء استعراض تطور التعاون في المجالات والأنشطة الزراعية المختلفة التي تضمنتها مذكرة التفاهم السابق توقيعها بين البلدين واللقاءات الثنائية السابقة وتناقشا أيضا في أهمية دفع التعاون بين الجانبين في ضوء العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين والتشاور المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واختتم القصير لقاءته بعقد اجتماع مع وزير الزراعة الجامبي وبحث معه آليات دعم الجانب الجامبي سواء فيما يتعلق ببناء القدرات أو نقل تكنولوجيا زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة زراعة الأرز في جامبيا حيث تستورد نحو ٨٠٪؜ من احتياجتها من الخارج، كمًا تطرق اللقاء الي الفرص الواعدة للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كما تم الاتفاق على تجهيز مذكرة تفاهم تتضمن كل مجالات التعاون المستهدفة على ان يتم مراجعتها وتوقعيها في أقرب وقت ممكن. 

 منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد شارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الزراعي والتقي بالدكتور  تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين.

وشارك القصير كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى وكذلك جلسة التجارة والاستثمار  ويرافق وزير الزراعة خلال مشاركته في المنتدى د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

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