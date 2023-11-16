جامعة بني سويف تحتل المرتبة 12 محليا في تصنيف تايمز البريطاني

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على المركز 12 محليا للجامعات المصرية و51 - 60 على مستوى جامعات المنطقة العربية، طبقًا لنتيجة تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2023-2024 للجامعات العربية.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة تتميز بوجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة مما أدى إلى ارتفاع عدد أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة بالمقارنة بالعام الماضي وزيادة في عدد الإناث ونسبتهم للذكور في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعة، ومن تحليل بيانات هذا العام يتضح أن الجهود المبذولة في الارتقاء بنوعية وجودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا أدت إلى نتائج ملحوظة في معدلات النشر الدولي.

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أكدت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب التصنيف الدولي بجامعة بنى سويف بجهود الباحثين في ظل رعاية الجامعة لهم وتقديم الدعم الكافي لهم من وزارة التعليم العالي، وتشجيعهم على البحث العلمي ودفعهم على النشر وتذليل أي صعاب قد تواجههم في النشر، وحرص الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على النهوض بالبحث العلمي والعمل على جعل الجامعة جامعة بحثية.