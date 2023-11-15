الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة

محافظ بني سويف يتفقد
محافظ بني سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة، فيتو

 تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمجلس قروي بني عدي بمركز ناصر، مشددا على استمرار المتابعة اليومية لنسب ومعدلات التنفيذ، بجانب التواصل الدائم مباشرة وميدانيا بين كل الجهات ذات الصلة، بجانب الاجتماعات المتكررة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الأعمال لحلها، حتى يتم الانتهاء من المشروعات في كافة القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، ودخولها الخدمة.

Advertisements

ورافق المحافظ خلال زيارته: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة ببني سويف، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات الحكومية وشركات المرافق.

 

وتفقد المحافظ المشروعات الجارى تنفيذها في مختلف القطاعات الحيوية  والمرافق الخدمية، بجانب مناقشة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية، وتلك التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها.

 

وكان محافظ بني سويف، تفقد، اليوم، مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع إنشاء مجمع المواقف "أسفل محور عدلي منصور" الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل على مساحة إجمالية تزيد عن 22 ألف مترًا مربعًا، ويتكون من موقفين،" موقف للمحافظات"يشمل ساحة انتظار على 13 ألف م2 وطاقة استيعابية 445 سيارة، و"موقف للمراكز" ويضم  ساحة انتظار على 5500م2 تستوعب 150 سيارة، بجانب مجمع خدمي وإداري تشتمل على محلات تجارية وأكشاك تحصيل ومسجد، نقطة أمنية، مكتب بريد، وعيادة، وغرفة صراف آلي، ونفق للمشاة أسفل مطلع المحور.

 

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف العمل وبذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من  المشروع الذي يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المروري والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية، والتي تتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، والذي يسهم في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة.

 

رافق المحافظ خلال تفقده للمشروع: اللواء حازم عزت السكرتير العام، والمهندس طارق الجزار رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وهاني الجويلي رئيس المدينة، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس طارق حسن مدير المواقف، والمهندس شافعى ممدوح مدير المشروع وبعض التنفيذيين المختصين وأعضاء المكتب الفني  والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع مجمع مواقف السيارات

انهيار منزل من 3 طوابق في الفشن ببني سويف (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف اسعاف بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بمشروع مجمع مواقف السيارات

إزالة 130 حالة تعد بالبناء في المهد على الأراضي الزراعية ببني سويف

انهيار منزل من 3 طوابق في الفشن ببني سويف (صور)

إصابة 3 شباب في انقلاب دراجة نارية بطريق سمسطا الشيخ عابد ببني سويف

زيارات تفتيشية لصيدلة الصحة ببني سويف لمراجعة إجراءات تخزين الأدوية

اجتماع لجنة السلامة المهنية بصحة بني سويف لبحث معوقات العمل بالمستشفيات

سكرتير بني سويف يتفقد سير أعمال إنشاء المرحلة الأولى بمحور الفشن على النيل

محافظ بني سويف يتفقد معرضا للسلع الأساسية بأسعار مخفضة بمدينة سمسطا

الأكثر قراءة

حقيقة تولي أيمن ممدوح عباس رئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك

الذهب يواصل جنونه بارتفاع جديد في الأسعار بمنتصف تعاملات اليوم

فتح شارع بالعمرانية أغلقه سكان أحد العقارات بالأسوار في الجيزة (صور)

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام ليبيا

جيش الاحتلال يزعم تفجير مبنى المجلس التشريعي في غزة

حالة الطقس غدا الخميس 16 -11-2023 فى مصر

الحكومة تكشف آليات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد

إسكان النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

Advertisements

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون فيروسا يشبه مصاص الدماء

ظهرت في كندا، أولى العملات النقدية التي تحمل وجه الملك تشارلز

"إكس" تفشل في حذف المنشورات الرافضة للعدوان الإسرائيلي على غزة

صارخا "فلسطين حرة"، مغني أمريكي يعرض أسماء الأطفال الفلسطينيين ضحايا الوحشية الإسرائيلية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 15-11-2023

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 15-11-2023 في منتصف التعاملات

المزيد

انفوجراف

عشان نظرك ميضعفش.. نصائح مهمة للمحافظة على سلامة العين والرؤية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القصب في المنام وعلاقته بالحصول على المال

آيات وسور الشفاء في القرآن الكريم

تفسير حلم ركوب السيارة في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة

المزيد
الجريدة الرسمية