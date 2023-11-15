محافظ بني سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمجلس قروي بني عدي بمركز ناصر، مشددا على استمرار المتابعة اليومية لنسب ومعدلات التنفيذ، بجانب التواصل الدائم مباشرة وميدانيا بين كل الجهات ذات الصلة، بجانب الاجتماعات المتكررة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الأعمال لحلها، حتى يتم الانتهاء من المشروعات في كافة القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، ودخولها الخدمة.

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ورافق المحافظ خلال زيارته: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة ببني سويف، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات الحكومية وشركات المرافق.

وتفقد المحافظ المشروعات الجارى تنفيذها في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، بجانب مناقشة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية، وتلك التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها.

وكان محافظ بني سويف، تفقد، اليوم، مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع إنشاء مجمع المواقف "أسفل محور عدلي منصور" الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة والهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل على مساحة إجمالية تزيد عن 22 ألف مترًا مربعًا، ويتكون من موقفين،" موقف للمحافظات"يشمل ساحة انتظار على 13 ألف م2 وطاقة استيعابية 445 سيارة، و"موقف للمراكز" ويضم ساحة انتظار على 5500م2 تستوعب 150 سيارة، بجانب مجمع خدمي وإداري تشتمل على محلات تجارية وأكشاك تحصيل ومسجد، نقطة أمنية، مكتب بريد، وعيادة، وغرفة صراف آلي، ونفق للمشاة أسفل مطلع المحور.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف العمل وبذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من المشروع الذي يأتي ضمن خطة مدروسة تسعى المحافظة لتنفيذها لتخفيف الضغط المروري والزحام عن المواقف الرئيسية بالمناطق الحيوية، والتي تتكامل مع خطة استثمار وتنمية المنطقة المحيطة بالمحور التنموي، والذي يسهم في الدفع بجهود التنمية التي تنفذها الدولة.

رافق المحافظ خلال تفقده للمشروع: اللواء حازم عزت السكرتير العام، والمهندس طارق الجزار رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، وهاني الجويلي رئيس المدينة، وشيرين حسين مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمهندس طارق حسن مدير المواقف، والمهندس شافعى ممدوح مدير المشروع وبعض التنفيذيين المختصين وأعضاء المكتب الفني والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.