الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التعليم العالي تغلق كيانا وهميا في الإسكندرية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور،فيتو

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر الكيان الوهمي المسمى "Stanford EG" والكائن مقره في (85 ش خليل حمادة ـ طريق الجيش ـ الدور الأول ـ سيدى بشر بحرى – محافظة الإسكندرية) والتي تدعى منح الدارسين شهادات (دبلومة، ماجستير، دكتوراه مهنية) في تخصصات (الصحة النفسية، الإرشاد النفسي، التغذية العلاجية، إدارة الأعمال، الإدارة المالية، نظم المعلومات)، وغيرها من التخصصات معتمدة من كلية ستانفورد بالمملكة المتحدة (Stanford College)، كما تزعم أنها الوكيل الحصري لكلية ستانفورد بجمهورية مصر العربية.

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الضبطية القضائية تُواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وغلق كيان وهمي بالإسكندرية

وخاطب أيمن عاشور  اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، مع موافاة الوزارة بما يُفيد تنفيذ قرار الغلق.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه الأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

تكثيف الرصد الإعلامي للأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:

 موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):

قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع

موعد تطبيق وزارة التعليم المناهج المطورة بالمرحلة الإعدادية

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