آخرها فيلم حسن الرداد، 3 أفلام ذهبت أرباحها لصالح غزة

قرر عدد من صناع الأفلام، التبرع بجزء من أرباحها لصالح أهالي غزة في ظل الظروف التي تعيشها فلسطين حاليا ومعاناة الشعب الفلسطيني من انتهاكات واعتداءات على يد الجيش الصهيوني، وآخرهم حسن الرداد الذي قرر بالتبرع بإيرادات أول أسبوع من فيلم الجديد بلوموندو والذي انطلق عرضه أمس الأربعاء.

حسن الرداد يتبرع بإيرادات أول أسبوع من فيلمه

قرر حسن الرداد عدم إقامة عرض خاص لفيلم الجديد بلوموندو والذي انطلق عرضه أمس الأربعاء، مؤكدا أنه اتفق مع الشركة المنتجة تخصيص إيرادات أول أسبوع من الفيلم لصالح أهالي غزة.

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وقال حسن الرداد من خلال موقع فيس بوك:" ‎للأسف إحنا بنمر بفترة صعبة جدًا ومؤلمة نفسيًا، بسبب اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من اعتداءات وحشية يومية للمدنيين وخاصة الأطفال".

‎وأضاف:" فيلمي الجديد كنت تعاقدت عليه من فترة والمنتج والموزع حددوا موعد لعرضه وتوزيعه مسبقًا، وأنا طبعًا مُتفهم ده تمامًا وبحترم الالتزام بالتعاقد ولكن بعتذر لوسائل الإعلام أنا وكل صنّاع العمل عن إقامة عرض خاص للفيلم فى مصر نظرا للظروف الراهنة حيث تم الاتفاق بيني وبين شركة الإنتاج على ذلك".

واختتم “الرداد” قائلا:" ‎ولقد تم الاتفاق بينى وبين شركة الإنتاج أيضا بالتبرع بإيراد أول أسبوع فى مصر لصالح أهالينا فى غزة".



تفاصيل التبرع بإيرادات فيلم The Goat لمساعدة أطفال غزة

وفي يوم ٣ نوفمبر، كشف الشركة المنتجة لفيلم The Goat بطولة الفنان عمرو سعد في روما، التبرع بإيرادات الفيلم لمساعدة أطفال غزة.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

والفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن صباح إخوان، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية.

تفاصيل تخصيص نسبة من أرباح فيلم المابين لصالح غزة

كما قررت أيضا المخرجة التونسية، ندي المازني تخصيص نسبة من أرباح فيلمها “المابين” لصالح غزة.

وفيلم المابين يضم عددا من الممثلين ومن أبرزهم أمينة بن اسماعيل، وسناء بالشيخ ومحمد مراد وفاطمة بن سعيدان وغيرهم.