الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يتفقد العمل بمركز رعاية طفل شبرا بدمنهور

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية بدمنهور

قام الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بجولة مرورية بتفقد العمل بمركز رعاية طفل شبرا بدمنهور، وتابع الانضباط الإداري، وقام بالتأكد من وجود فرق العمل بكامل قوتها، وتوافر أدوية الطوارئ، والمستلزمات والطعوم.

وخلال المرور قام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالتأكيد على تلبية احتياجات المواطنين للوصول لأقصى درجات الرضا منهم عن الخدمات المقدمة.

كما قام وكيل الوزارة، بالمرور على باقى أماكن تقديم الخدمة بالوحدة، والمرور على العيادات والمعمل والصيدلية، كما تابع  العمل بعيادة تنظيم الأسرة، وقام بالاطلاع على السجلات الخاصة بالعمل، وقام بالتأكيد على التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول كاللولب، مشددا على أهمية ذلك، حيث أنه يعتبر الوسيلة الغير هرمونية الأنسب لتنظيم الأسرة.

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وأكد وكيل الوزارة على الرائدات الريفيات بضرورة الاهتمام بتوعية السيدات المترددات بتلك الوسائل طويلة المدى، حتى يتم رفع مؤشرات تركيب اللوالب عن الحد الموجود، والتأكيد على أهمية تركيب اللولب أثناء الولادة القيصرية، وبأهمية تسجيل الندوات.

طالب وكيل الوزارة، بالحرص على نظافة المكان، والاهتمام بتقديم الخدمة بصورة لائقة تنال استحسان المواطنين.

 

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دمنهور البحيرة جولة تفقدية الصحة

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