وزيرا الصحة المصري والتركي يزوران المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام شمال سيناء

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري وفخر الدين قوجه وزير الصحة التركي، بزيارة المصابين الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفى العريش العام بشمال سيناء، في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وقيادات مديرية الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء: إن الوزيرين زارا المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش العام للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة لهم.

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وأضاف أن الوزيرين تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

كما أطلع الوزيران على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.



وأشار المحافظ إلي أن الوزيرين اتفقا على امكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة والذين تم إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.



وكان وزيرا الصحة المصري ونظيره التركي وصلا الى مطار العريش الدولي على متن طائرة قادمة من مطار القاهرة الدولي، حيث كان في استقبالهما محافظ شمال سيناء.