الخميس 16 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مسرحية الحفيد تواصل ليالي موسمها الرابع على القومي

مسرحية الحفيد، فيتو
مسرحية الحفيد، فيتو

يواصل فريق العرض المسرحي "الحفيد" تقديم ليالي موسمه الرابع وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة، والتابع للبيت الفني للمسرح، حيث انطلق الموسم الجديد مساء يوم السبت الماضي. 

مواعيد عرض مسرحية الحفيد 

ويقدم العرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وتبلغ أسعار التذاكر 60 -80 - 110 جنيهات، حيث يكون حجز التذاكر من شباك التذاكر بالمسرح فقط وليس أون لاين. 

مسرحية الحفيد 

ويعود عرض الحفيد بعد عدد من التغييرات في فريق المسرحية، كان أبرزها انضمام الفنانة سماء إبراهيم بديلا عن الفنانة لوسي وذلك بعد الأزمة الأخيرة بين عدد من أبطال العرض. 

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فريق مسرحية الحفيد 

 ومسرحية "الحفيد" من إنتاج فرقة المسرح القومي عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،  يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق،  نشوى علي عبد الرحيم،  ندا عفيفي، عبد الباري سعد، جنا صلاح.

العرض ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

اليوم انطلاق الموسم الرابع من عرض الحفيد على المسرح القومي

بعد فترة توقف طويلة، عودة مسرحية "الحفيد" من جديد على "القومي"

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اليوم انطلاق الموسم الرابع من عرض الحفيد على المسرح القومي

بعد فترة توقف طويلة، عودة مسرحية "الحفيد" من جديد على "القومي"

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