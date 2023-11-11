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ثقافة وفنون

اليوم انطلاق الموسم الرابع من عرض الحفيد على المسرح القومي

مسرحية الحفيد، فيتو
مسرحية الحفيد، فيتو

 ينطلق مساء اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري، الموسم الرابع من مسرحية "الحفيد" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء على خشبة المسرح القومي بالعتبة. 

 

عودة عرض الحفيد 

 ويعود عرض الحفيد بعد عدد من التغييرات في فريق المسرحية، كان أبرزها انضمام الفنانة سماء إبراهيم بديلا عن الفنانة لوسي وذلك بعد الأزمة الأخيرة بين عدد من أبطال العرض. 

وتبلغ أسعار التذاكر 60 -80 - 110 جنيهات، حيث يكون حجز التذاكر من شباك التذاكر بالمسرح فقط وليس أون لاين.

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فريق مسرحية الحفيد 

 ومسرحية "الحفيد" من إنتاج فرقة المسرح القومي عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،  يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق،  نشوى على عبد الرحيم،  ندا عفيفي، عبد الباري سعد، جنا صلاح.

العرض ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

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فريق مسرحية الحفيد مسرحية الحفيد أبطال مسرحية الحفيد المسرح القومي المخرج يوسف المنصور سماء إبراهيم عابد عناني

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