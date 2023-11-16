إصابة 5 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في منطقة وسط سيناء

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة نقل مياه في منطقة وسط سيناء، وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.

تلقت الأجهزة المعنية في شمال سيناء اخطارًا بانقلاب سيارة تنك مياه بدون لوحات معدنية على طريق" "نخل/النقب" في منطقة الكونتلا في مدينة نخل بوسط سيناء، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من، امين علي امين، 30 سنة، بجرح متهتك بأصبع السبابة اليمني، فايز عبدالفتاح محمد أبو العنين، ٤٧سنة، بكدمات وسحجات، إبراهيم حسن إبراهيم علي، ٣٦ سنة، وأصيب بسحجات بالوجه، علي محمود مصطفى، ٣٠ سنة، بسحجات وكدمات، أحمد حمتو عبد الفتاح أبو العنين، ٣٥سنة بجرح سطحي بالخد الأيسر.

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بـ 5 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

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