نفذتها عناصر منظمة سيناء في حرب الاستنزاف، معلومات وأسرار عن عملية "وضح النهار"

تضحيات كثيرة دفعها المصريون للحفاظ على أرضهم على مر التاريخ، ومن هذه العمليات -التي كان لها تأثير على رجال المقاومة والقوات المسلحة في حرب الاستنزاف- عملية وضح النهار التي رفع خلالها علم مصر على سيناء أول مرة بعد حرب 5 يونيو 67.

في السطور التالية، فيتو تقدم بعض المعلومات عن هذه العملية الهامة والجريئة في ذلك الوقت:

ما هي منظمة سيناء؟

عقب نكسة 5 يونيو 67 كونت إدارة المخابرات الحربية، منظمة سيناء وكانت تضم وقتها عددا من الشباب الفدائي من بعض مدن القناة للمشاركة في الدفاع عن الوطن وتم تدريبهم تدريب جيد وعمل بعض الضباط.

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من هو البطل محمود عواد؟



الفدائي محمود عواد، كان قائد منظمة سيناء الفدائية، تولى قيادة المنظمة في السويس بعد تأسيسها عام 1967 والتحق بالمخابرات الحربية وكانت مهمته التي أوكلته بها المخابرات هي زراعة الألغام في منطقة البحيرات المرة واقتحم في بعض العمليات عمق سيناء بمساعدة بدو سيناء الذين كانوا يعملون جنبا إلى جنب مع الفدائيين والقوات المسلحة.



تفاصيل عملية وضح النهار



كانت إحدى كتائب القوات المسلحة تتمركز في مواجهة شاطئ القناة وكان أفراد الكتيبة يسمعون طوال الوقت أصوات مجنزرات ومعدات عسكرية تشعرهم بأن جيش العدو قريب منهم، ولقطع الشك باليقين جاءت تعليمات من القيادة العسكرية في يوم 15 نوفمبر 1969، للقيام بعملية استكشافية سميت بـوضح النهار لاستطلاع الأمر.

وكان الميعاد نهارا، قام الأبطال بركوب القوارب المطاطية حتى وصلوا إلى شاطئ سيناء بعد الفجر وتقدموا للاستكشاف ووصلوا إلى المنطقة التي تبث منها الأصوات.

وكانت المفاجأة، أنهم شاهدوا المنطقة خالية تمامًا من أي تواجد عسكري للعدو ولم يكن بها سوى مكبر للصوت تصدر منه أصوات ومعدات عسكرية تمكنت القوات من أخذها والقضاء عليهم جميعًا وحصلوا على أسلحة الآر بي جى والرشاشات التي كانت بحوزتهم.

وقال البطل محمود عواد: أسرنا أحد جنودهم، وقبل أن نغادر المنطقة قمنا بتثبيت علم مصر الذي كنا نحمله معنا في المنطقة، وقد كان لي شرف رفع العلم لأول مرة على أرض سيناء، وظل العلم يرفرف وكانت القوات المسلحة المصرية ترسل بعض الجنود لرؤية هذا العلم لحثهم معنويًا والتأكيد أن قواتنا المسلحة قادرة على قهر أكذوبة الجيش الإسرائيلي.

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