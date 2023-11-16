الخميس 16 نوفمبر 2023
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اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكي، أين تتجه حركة العملة الخضراء عالميا

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، رصدت “فيتو” حركة المؤشر العالمي للدولار الأمريكي، خلال الساعات الماضية، وهبط المؤشر بشكل سلبي نتيجة صعود مؤشر الذهب ووصل نحو المستوى 104.00 وارتد مباشرة خلال حركة التعاملات.

ويرى الخبراء أن هذا المستوى لن يشكل أي تهديد على المسار الرئيسي الصاعد نظرا للثبات العام فوق مستوى الدعم عند المستوى 105.10، وعند تجميع السعر الإيجابي نحو المستوى 106.30 سيتم تجديد الضغط على العائق المستقر عند 106.95، بالإضافة إلى أن نطاق التداولات المتوقع  ما بين 105.65 و106.30.

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أين يتجه المؤشر العالمي للدولار؟ 

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي عند المستوى 104.00 نقطة، إذ أحيت بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين احتمالات بأن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة، وانخفض الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.07 % إلى 106.30 نقطة.

مؤشر الدولار، فيتو 

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي؟

 يمكنك أن تقوم بالتداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل لمدة 21 ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.

ماذا تعني العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي؟

 العقود المستقبلية هو اتفاق يتم بين طرف واحد لشراء أو تسليم منتج مثل تسليم عملة أو سلعة في تاريخ وسعر مستقبلي ثابت مقابل مبلغ من المال، ويقوم الأفراد على شراء وبيع العقود المستقبلية لمؤشر الدولار الأمريكي، مع أدوات أخرى مثل النفط والغاز الطبيعي ويمكن للأفراد تداول المؤشر عبر وسيط فوركس آجل يربطهم بالبورصة عبر منصة التداول الخاصة بهم.

مؤشر الدولار،  فيتو 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي 

 الإشارات الفنية تشير إلى أن  المؤشر مستقر على المدى الطويل، حيث يظهر الرسم البياني اللحظي لمؤشر الدولار العالمي الانعكاس من قمة القناة الصعودية والتي قادت المؤشر نحو الأعلى منذ سبتمبر الماضي، ومع ذلك، قد لا تمتد خسائر الدولار لأكثر من 0.4% إلى 0.5% فقط، في حين أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يقود المعنويات نحو ارتفاع الدولار الأمريكي مجددا.

ويمكن القول إن المسار الصاعد الحالي قائم على استمرار تشكيل مستوى جديد للدعم، حيث يدعو ذلك لانتظار تجميع سعرى جديد وتسجيل مكاسب إضافية بالتوازي مع مستوى 106.30 وصولا إلى المستوى 107 نقاط، مع تفاعل المستثمرين لقرار السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، لكن الأسواق تركز على تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد قرار رفع الفائدة. 

مؤشر الدولار  ، فيتو 

كيف يتأثر مؤشر الدولار الأمريكي (USDX) ؟

 مؤشر الدولار الأمريكي USDX يتأثر بشدة باليورو، فقد بحث المتداولون عن مؤشرات للدولار أكثر توازنا هي:

  • مؤشر الدولار المرجح للتجارة.
  • مؤشر بلومبرج الدولار الفوري.

توقعات اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي عالميا 

ومن المتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 107 نقاط بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين على أن يتم تداوله عند 111.05 نقطة خلال 12 شهرًا. 

نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى

ومؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 57 %. 

يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات: 

العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، فيتو 

العديد من التكتلات والمجموعات الاقتصادية تسعى لتقليل سيطرة وهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي

وظهرت العديد من التكتلات والمجموعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تقليل سيطرة وهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، والبدء في الاعتماد على العملات المحلية لدول هذه المجموعات والتكتلات، مثل روسيا التي بدأت تتعامل بعملتها المحلية "الروبل" وغيرها من الدول التي تتطلع إلى تطبيق هذا القرار، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير موازين القوى الاقتصادية العالمية، وظهور منافس آخر للدولار. 

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