أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

حرب غزة اليوم، تداول عدد من الأمريكيين رسالة من أسامة بن لادن، كان قد كتبها منذ ما يقرب من 16 عامًا، ووجهها للشعب الأمريكي، ليؤكد لهم عن أسباب استهداف جماعته لهم، وعدم جدوى الحرب الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

رسالة أسامة بن لادن تربك الشعب الأمريكي

وعن حرب غزة اليوم، أكد الأمريكان أن الرسالة سببت لهم حالة من الإرباك حاليًا، وخاصة إن ما يصفه أسامة بن لادن عن سبب استهدافهم لأمريكا وحربهم لها، هى نفس الأسباب التي يقوم الأمريكان بارتكابها في غزة، ومنها جرائم قتل الأطفال والنساء والمدنيين العُزل، بحجة إنها ضرورية لأمن أمريكا أو بعد أن تكون حرب خاطفة ستحقق النصر في ستة أيام أو ستة أسابيع، لكن بن لادن توعد الإدارة الأمريكية بحرب طويلة سيكون الخاسر فيها الشعب الأمريكي.

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رسالة أسامة بن لادن تربك الأمريكان، فيتو

أعاد الأمريكان رسالة أسامة بن لادن مرة أخرى، واسقطوا الأحداث على حرب غزة، والجرائم التي يرتكبها الأمريكان بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل من الشعب الفلسطيني بدعم من الإدارة الأمريكية، واعتبر الأمريكيين أن رسالة بن لادن تحذير لهم لما يمكن أن يحدث لهم بسبب الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل الغاشمة على غزة.

خطاب أسامة بن لادن لأمريكا يتصدر الترند

أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن خطاب أسامة بن لادن لأمريكا تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، وهذه الرسالة وجهها بن لادن للأمريكان في عام 2007، وكانت بعنوان "رسالة إلى الشعب الأمريكي".

الترند في أمريكا على مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية هي الرسالة التي أرسلها أسامة بن لادن للشعب الأمريكي بعنوان: رسالة إلى أمريكا.



ختمها أسامة بن لادن بحديثه عن دعم أمريكا لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، فانتشرت الرسالة انتشار النار في الهشيم.



لن تمر هذه المقاطع مرور الكرام… pic.twitter.com/NJM4ykCNUe — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) November 16, 2023

رسالة أسامة بن لادن إلى الشعب الأمريكي جذبت آلاف القراء في ساعات قليلة، وعبر الأمريكان عن ارتباكهم وفزعهم من الرسالة التي تتطابق مع الواقع الحالي، وخاصة أن بن لادن اختتم رسالته بحديث عن الدعم الأمريكي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وتوعد فيها الأمريكان بحرب طويلة بسبب دعمهم ومساندتهم قتل الأطفال والنساء.

رسالة أسامة بن لادن للشعب الأمريكي 1، فيتو

أما رسالة أسامة بن لادن، التي أربكت الأمريكيين فقال فيها: "حديثي هذا إليكم عن جدوى الحرب القائمة بيننا وبينكم، ورغم أن الدائرة تدور عليكم بإجماع العقلاء منكم ومن غيركم، إلا أن دافعي لهذا الحديث الشفقة على الأطفال والنساء الذين يقتلون ويجرحون ويهجرون في العراق وأفغانستان وباكستان ظلمًا وعدوانًا".

رسالة أسامة بن لادن للشعب الأمريكي 2، فيتو

وتابع أسامة بن لادن رسالته فقال: "إن حربكم معنا هي أطول الحروب في تاريخكم على الإطلاق وأكثرها تكلفة مالية عليكم، أما بالنسبة لنا فلا نراها إلا قد مضى صدرها وانقضى شطرها ولو سألتم عنها عقلاءكم لأجابوكم بأنه لا سبيل لكسبها لأن للأمور أوائل دالة على أواخرها ومقدمات شاهدة على عواقبها فكيف ستكسبون حربًا قادتها متشائمون وجنودها ينتحرون وإذا دخل الرعب قلوب الرجال يصبح كسب الحرب المحال، وكيف ستكسبون حربًا عمولة أموالها كالإعصار تزيد اقتصادكم عصفًا ودولاركم ضعفًا".

رسالة أسامة بن لادن للشعب الأمريكي 3، فيتو

أسامة بن لادن يتوعد الإدارة الأمريكية لدعمهم إسرائيل

وأضاف "لقد أدخلتكم إدارة بوش هذه الحروب بحجة أنها ضرورية لأمنكم أوبوعد أنها حرب خاطفة ستحقق النصر في ستة أيام أو ستة أسابيع ومضت ست سنوات وهم يعدوكم بالنصر دون أن يحققوه وجاء أوباما وأخر الانسحاب الذي وعدكم به ستة عشر شهرًا ثم وعدكم بالنصر في أفغانستان وحدد موعدا للانسحاب منها وبعد مضي ستة أشهر جاءكم بتريوس برقم ستة مرة أخرى مطالبًا بتأخير الإنسحاب ستة أشهر عن موعده... وما زال استنزافكم مستمر في العراق وأفغانستان فأنتم تخوضون حربًا لا اية لها في الأفق ولا صلة لها بأمنكم، وقد أثبتت ذلك عملية عمر الفاروق فهي لم تنطلق من ساحات القتال معكم وكان بإمكانها أن تنطلق من أي بقعة من بقاع الأرض".

شوفو شعبية الرسالة على تيكتوك 👇 pic.twitter.com/TJEQTDRTYZ — 🇵🇸🔻Muhammed Takriti محمد تكريتي (@takriti) November 16, 2023

وذكر بن لادن في رسالته "أما نحن فجهاد الظالمين المعتدين عبادة عظيمة في ديننا وهي أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا فجهادنا لكم عبادة وقتلكم لنا شهادة ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى نجاهد منذ ثلاثين سنة ضد الروس ثم ضدكم ولم ينتحر منا رجل واحد وأنتم في كل ثلاثين يومًا ينتحر منكم ثلاثو ن رجلًا فواصلوا في الحرب ما شئتم. هبت عواصفهم تدك صروحه وله تقول.. لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول والسلام على من اتبع الهدى".

رسالة أسامة بن لادن للشعب الأمريكي، فيتو

واختتم أسامة بن لادن رسالته، التي وجهها للشعب الأمريكي منذ حوالي 16 عامًا فقال: "أما نحن فندافع عن حقنا فجهاد المعتدين عبادة عظيمة في ديننا وقتلكم لنا منزلة رفيعة عند ربنا ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى نجاهد منذ ثلاثين سنة ضد الروس ثم ضدكم ولم ينتحر منا رجل واحد وأنتم في كل ثلاثين يومًا ينتحر منكم ثلاثون رجلًا فواصلوا في الحرب ما شئتم فالعدل أقوى جيش والأمن أهنأ عيش أضعتموه بأيديكم يوم أن نصرتم اليهود على احتلال أرضنا وقتل إخواننا في فلسطين فسبيل الأمن أن ترفعوا ظلمكم عنا".

الأمريكان يعيدومن قراءة رسالة أسامة بن لادن بعد مرور 16 عامًا، فيتو

ردود أفعال واسعة على رسالة أسامة بن لادن

أثارت رسالة أسامة بن لادن ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد انتشار الرسالة بشكل واسع بين الأمريكيين، وقام النشطاء الأمريكيين ببث مقاطع فيديو عن الرسالة عبروا فيها عن ارتباكهم وخوفهم، ليؤكد النشطاء أن هذه المقاطع لن تمر مرور الكرام، وستعيد تشكيل الرأي العام في أمريكا، خاصة فيما يتعلق بالأحداث في الشرق الأوسط، وحرب إسرائيل على غزة، المدعومة من الإدارة الأمريكية بقوة.

الجارديان تحذف رسالة أسامة بن لادن، فيتو

تساءلت شيخة "هل الوعي سينتشر بين الأمريكين حتى يتوقف الدعم للمحتلين؟"

وقال عثمان "الجارديان مسحوا الخطاب اليوم بعد 16 سنة من وجوده بموقعهم"

رسالة أسامة بن لادن ترعب الأمريكان، فيتو

أما عادل الكثيري فقال: "هذه الرسالة تسبب صدمة للأمريكان حاليًا.. مصدومين من الرسالة حتى أنهم يقولون أنه على حق".

وعلق أبو سعيد قائلًا: "هذه الأحداث تعيد إلى أذهانهم نص الرسالة. وتجعل منهم ساخطين على نظامهم لأنه يذهب بأبنائهم إلى محارق لا ناقة لهم فيها ولا جمل."