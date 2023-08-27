الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إطلاق سراح قاتل أسامة بن لادن

بن لادن، فيتو
بن لادن، فيتو

أسامة بن لادن، ألقت السلطات الأمريكية هذا الأسبوع في تكساس القبض على روبرت جيه أونيل، جندي البحرية السابق الذي يدعي أنه قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وفي وقت لاحق أطلقت سراحه.

وتم حجز أونيل، الذي يبلغ من العمر 47 عاما، يوم الأربعاء الماضي في فريسكو، ووجهت له تهمة جنحة من الدرجة الأولى بالاعتداء مما تسبب بإصابة جسدية، وتهمة جنحة من الدرجة الثالثة تتعلق بالتسمم العام، على الرغم من أن سجلات السجن لم تدرج سوى تهمة الاعتداء.

ورفضت شرطة فريسكو الكشف عن مزيد من المعلومات حول الاعتقال. فيما تم إطلاق سراح أونيل في نفس اليوم بكفالة مالية قدرها 3500 دولار.

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وكان أونيل في زيارة للمدينة لتسجيل بودكاست في صالة سيجار محلية.

العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

وأصبح أونيل، وهو عضو سابق في فريق "SEAL 6"، مشهورا على نطاق واسع بعد أن حصل على الفضل في قتل العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، أسامة بن لادن، خلال غارة سرية للجيش الأمريكي في عام 2011.

وروى أونيل القصة في مذكراته الصادرة في عام 2017 بعنوان "المشغل". ولم تؤكد حكومة الولايات المتحدة أو تنفي هذه القصة مطلقا.

وفي عام 2016، ألقي القبض عليه لقيادته مخمورا في مونتانا، لكن أسقط المدعون لاحقا التهم عنه.

ويعد المحارب المخضرم أحد داعمي شركة تخمير القوات المسلحة، وهي شركة تصنيع جعة صغيرة في فيرجينيا ظهرت وسط الجدل الدائر حول رعاية "Bud Light" لمؤثر من مجتمع الميم يدعى ديلان مولفاني.

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أسامة بن لادن تكساس زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن فريسكو جندي البحرية 11 سبتمبر

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