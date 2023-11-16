آخرهم هنا الزاهد وأحمد فهمي، ثنائيات فنية انتهت زيجاتهم بالطلاق

يمتلئ تاريخ الوسط الفني بحكايات الحب بين الفنانين، حيث شهد الفن وأهله عددا من الثنائيات الفنية الذين جمعهم الحب وتوجت قصصهم بالزواج ولكن لسوء الحظ كان مصير هذا الحب الانفصال والطلاق، وكان آخرهم الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي، الذي تأكد خبر انفصالهما أمس بعد أن أعلنت هنا الزاهد الخبر وذلك بعد زواج دام 4 سنوات، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وهنا الزاهد وأحمد فهمي لم يكونا “الكابل” الوحيد في الوسط الفني الذين انتهت قصتهما بالطلاق، فهناك عدد من الفنانين الآخرين على رأسهم:

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فاتن حمامة وعمر الشريف

تعتبر حكاية فاتن حمامة وعمر الشريف من أشهر حكايات الحب في الوسط الفني، كان اللقاء الأول بين الفنانة فاتن حمامة والفنان عمر الشريف أثناء تصوير فيلم “صراع في الوادي” وكانت فاتن متزوجة من المخرج عز الدين ذو الفقار، وانتشرت الشائعات حولهما بعد مشهد القبلة الشهير بينهما، ولم تكن فاتن سعيدة مع زوجها الأول الذي كان أكبر منها بسنوات عديدة.

اشترطت فاتن على عمر الشريف أن يعتنق الإسلام حتى توافق على الزواج منه بشكل رسمي، وبالفعل لبى رغبتها وتمت الزيجة عام 1955، وفي الستينيات انقلبت حياة عمر الشريف رأسًا على عقب بعدما اختاره المخرج دافيد لين لبطولة فيلم “لورانس العرب”، ووافق عمر وندهته نداهة العالمية، وبسبب مشكلات عديدة انفصل الثنائي في الأخير عام 1974 وتزوجت فاتن بعد عمر الشريف.

فؤاد المهندس وشويكار

التقى الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار للمرة الأولى في مسرحية السكرتير الفني، وعرض عليها الزواج حيث خرج على النص وقال لها "تتجوزيني؟"ووافقت، واستمرت قصة حبهما لسنوات طويلة حتى أصبحت أشهر قصص الحب بين الفنانين وقدما معًا العديد من الأعمال الناجحة، أشهرها: "السكرتير الفني، أنا وهو وهى، سيدتى الجميلة، أخطر رجل في العالم، شنبو في المصيدة، أرض النفاق، اعترافات زوج، هارب من الزواج، والعتبة جزاز"، ووقع الانفصال بينهما قبل وفاة المهندس بعد زواج تخطى الـ٢٠ عاما.

أنور وجدي وليلى مراد

يعتبر الثنائي أنور وجدي وليلى مراد من أشهر الثنائيات في عالم الفن في مصر والوطن العربي، ولقد حققا سويا نجاحات عديدة وعشقهما الجمهور، وحتى اليوم لا تزال أعمالهما سويًا من الأعمال المحببة إلى الجمهور.

تزوج الفنان أنور وجدي من الفنانة ليلى مراد عام 1945، واعتبرت هذه الزيجة واحدة من أشهر الزيجات الفنية، واشترك الثنائي في العديد من الأعمال الفنية وأبرزها ليلى بنت الريف، وليلى في الظلام، وليلى بنت الفقراء، واستمر زواجهما 7 سنوات حتى انفصلا في الأخير.

شادية وعماد حمدي

وقع الفنان عماد حمدي في غرام شادية بعدما التقى بها في "قطار الرحمة"، و كان فارق السن بينهما كبيرا يصل إلى 20 عاما، ولكن الثنائي أصر على استمرار العلاقة بينهما، وحقق الدويتو نجاحا جماهيريا كبيرا، وانتهت قصة الحب بالزواج ولكن لم يدم الزواج طويلًا، وانفصل الزوجان بسبب غيرة عماد حمدي الشديدة على شادية.

شادية وصلاح ذو الفقار

بدأت علاقة صلاح ذو الفقار وشادية عام 1965، أثناء تصوير الفيلم الرومانسي "أغلى من حياتي"، واستمرت قصة حب صلاح ذو الفقار وشادية لبضعة أشهر، حتى قررا إعلان زواجهما، وعاشا معًا 4 سنوات، وتعتبر قصة حب وزواج النجمين صلاح ذو الفقار وشادية من أبرز قصص الحب بين الفنانين في العالم العربي، كما أسفرت تلك القصة عن تعاون فني قدم خلاله الثنائي مجموعة من أفضل أعمالهما معًا ومن أبرز هذه الأعمال "مراتي مدير عام"، و"عفريت مراتي"، و"كرامة زوجتي".

ولقد عشق الجمهور هذا الثنائي الناجح ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث وقع الطلاق بينهما عام 1973 لتنتهي واحدة من أشهر قصص الحب بين نجوم السينما في العالم العربي، ولم تتزوج شادية بعد هذه الزيجة.

أحمد سعد وسمية الخشاب

تزوج الفنان أحمد سعد من الفنانة سمية الخشاب عام 2017 ولقد صاحبت أنباء زيجتهما الكثير من الاتهامات والأزمات مع الفنانة ريم البارودي الزوجة السابقة لأحمد سعد، وبالرغم من هذا استمر هذا الزواج لمدة عامين، وانتهى بالطلاق بعد نشوب خلافات بينهما وتوجيه اتهامات متبادلة بين الطرفين، ومع مرور الوقت هدأت الخلافات بينهما.

تامر حسني وبسمة بوسيل

فاجأت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها ومتابعيها بإعلان طلاقها رسميًا من الفنان تامر حسني في أبريل الماضي، وكتبت بسمة بوسيل، عبر حسابها بموقع إنستجرام: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة، دا كلام ربنا في الزواج والطلاق.. لقد تم الطلاق بيني وبين تامر حسني».

في هذا السياق، رد تامر عليها عبر «ستوري انستجرام» قائلًا: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بينا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير.. عشرة 12 عامًا مش هينة، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ، والصديق والسند في حفظ الله».