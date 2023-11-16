الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي ببني سويف

حادث سير ببني سويف،
حادث سير ببني سويف، فيتو

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة الفشن بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

بلاغ حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي ببني سويف

تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمدخل مدينة الفشن بدائرة المحافظة وتم التوجيه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

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اسماء 3 مصابين في تصادم سيارتين ببني سويف

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم عبد الناصر جمال سيد محمود 39 سنة، مصابًا بكسر بالساق الأيسر، وأمنية فرغلي على احمد 21 سنة مصابة بجروح وكدمات، وجمال عبد الناصر جمال 12 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

إليكم بعض النصائح التي تساعد في تفادي حوادث الطرق:

الالتزام بالسرعة المحددة:

تجنب تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطرق، الالتزام بالسرعة يقلل من فرص وقوع حوادث.

التركيز وعدم الانشغال أثناء القيادة:

تجنب استخدام الهاتف المحمول أو التشغيل بأي أجهزة أخرى أثناء القيادة. الانشغال يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز وحدوث حوادث.

متابعة قوانين السير:

احترام إشارات المرور وقوانين السير يساهم في سلامة الطريق ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث.

صيانة السيارة:

تأكد من صلاحية الفرامل والإطارات وأنظمة الإنارة. الحفاظ على السيارة في حالة جيدة يزيد من سلامة القيادة.

تجنب القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات:

القيادة تحت تأثير المواد الكحولية أو المخدرات تزيد من فرص وقوع حوادث. تجنب استهلاكها قبل القيادة.

استخدام حزام الأمان:

ارتداء حزام الأمان يقلل من إصابات الركاب في حال وقوع حادث، لذا يجب استخدامه في جميع الأوقات.

توخي الحذر في الأحوال الجوية السيئة:

تجنب القيادة في ظروف جوية سيئة إذا كان ذلك ممكنًا. وفي حالة الضرورة، توخي الحذر وقيادة بحذر.

مراقبة المسافة الآمنة:

الحفاظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى يمنع الاصطدامات الخلفية ويتيح لك مزيدًا من الوقت للتفاعل.

تجنب القيادة عند الإعياء:

تجنب القيادة عند الإعياء أو التعب الشديد، حيث يمكن أن يؤدي الإرهاق إلى فقدان التركيز.

احترام الحقوق والواجبات:

الالتزام بحقوق وواجبات السائقين يسهم في خلق بيئة آمنة على الطرق.

تذكر دائما أن الالتزام بقوانين السير واتباع الإرشادات الأمانية يعزز سلامتك وسلامة الآخرين على الطرق.

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