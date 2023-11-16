الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

دفعة جديدة من سيارات الإسعاف تعبر معبر رفح لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني

سيارات إسعاف الكويت،
سيارات إسعاف الكويت، فيتو

عبرت قبل قليل دفعة جديدة من سيارات الإسعاف المقدمة من دولة الكويت لغزة ضمن المساعدات المقدمة لقطاع غزة معبر رفح البري تمهيدا لتسلميها للهلال الأحمر الفلسطيني. 

وكانت دولة الكويت سيرت جسرا جويا إلى مطار العريش شملت عدد من الطائرات المحملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارات الإسعاف المجهزة.

عبور شاحنات المساعدات لقطاع غزة

وعبرت صباح اليوم أكثر من 70 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية عاجلة لغزة في طريقها لمعبر العوجة لإنهاء الإجراءات اللازمة.

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وأعلنت مصادر بمعبر رفح البري عن دخول الشاحنات بصفة يومية من معبر رفح تمهيدا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بعد إنهاء الإجراءات التنسيقية اللازمة.

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