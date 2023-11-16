أكثر من 70 شاحنة تدخل معبر رفح تمهيدا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني

عبرت قبل قليل أكثر من 70 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية عاجلة لغزة في طريقها لمعبر العوجة لإنهاء الإجراءات اللازمة.

وأعلنت مصادر بمعبر رفح البري دخول الشاحنات بصفة يومية من معبر رفح تمهيدا لتسليمها للهلال الاحمر الفلسطيني بعد إنهاء الإجراءات التنسيقية اللازمة.

نقل 25 فلسطينيا مريضا بالسرطان للعلاج في تركيا عبر مطار العريش الدولي

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء إنه تم نقل 25 فلسطينيا مريضا بالسرطان و12 مرافقا الى العلاج في دولة تركيا عبر مطار العريش الدولي.

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وأضاف المحافظ أن المرضى وصلوا من معبر رفح البري قادمين من قطاع غزة بعد التنسيق بين وزيري الصحة الفلسطينية والمصرية.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم نقل المصابين في حضور وزيري الصحة المصري ونظيره التركي ورئيس هيئة الإسعاف المصرية.