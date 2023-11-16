شتوتجارت ويونيون برلين لا يعرفان التعادل في الدوري الألماني ورقم سلبي لدرامشتات

الدوري الألماني، خاصم يونيون برلين وشتوتجارت، تحقيق التعادل في مباريات الدوري الألماني بعد مرور الجولة الـ 11.

وخاض شتوتجارت 11 مباراة بالبوندسليجا وحقق الفوز في 8 مباريات والخسارة 3 مباريات دون تحقيق أي تعادل، كما لعب يونيون برلين 11 مباراة محققا فوزين والخسارة في 9 مباريات دون تحقيق أي تعادل.



درامشتات الأكثر استقبالا للأهداف في الدوري الألماني



الدوري الألماني، استقبل فريق درامشتات عدد 32 هدفا في الدوري الألماني خلال أول 11 جولة، ليتواجد في مقدمة الأندية الأكثر استقبالا للأهداف والأضعف من الناحية الدفاعية بالبوندسليجا الموسم الجاري.

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كما يعد يونيون برلين وهايدنهايم من الأضعف من الناحية الدفاعية بعدما إستقبل كلا منهما عدد 26 هدفا ويليهما بوخوم بعدد 25 هدفا ثم ماينز بعدد 24 هدفا.



ويتصدر الانجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة الـ 11 وقبل التوقف الدولي.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

1- هاري كين لاعب بايرن ميونيخ: 17 هدفا

2- سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت: 15 هدفا

3- لويس أوبيند لاعب لايبزيج: 9 أهداف

4- ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ: 8 أهداف

4- جوناس ويند لاعب فولفسبورج: 8 أهداف

5- فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن: 7 أهداف

5- إرميدين ديميروفيتش لاعب أوجسبورج: 6 أهداف

5- عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت: 6 أهداف

5- اليخاندرو غريمالدو لاعب باير ليفركوزن: 6 أهداف

5- ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم: 6 أهداف

6- دينيز أونداف لاعب شتوتجارت: 5 أهداف

6- يان نيكلاس بيست لاعب هايدنهايم: 5 أهداف

6- مارفين دوسكتش لاعب فيردر بريمن: 5 أهداف

6- الحسن بليا لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ: 5 أهداف

6- جوناس هوفمان لاعب باير ليفركوزن: 5 أهداف

6- إرين دينكسي لاعب هايدنهايم: 5 أهداف



ترتيب الدوري الألماني

ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني بعد مرور الجولة الـ 11 وقبل التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويحتل باير ليفركوزن قمة جدول ترتيب الدوري الألماني "البوندسليجا " برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ حامل اللقب، ويليهم شتوتجارت ثالثا برصيد 24 نقطة ثم لايبزيج رابعا برصيد 23 نقطة ثم بوروسيا دورتموند خامسا برصيد 21 نقطة.

فيما يتواجد آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وجاء تواجد يونيون برلين في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني من أبرز المفاجآت خاصة أن الفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 11



1- باير ليفركوزن 31 نقطة

2- بايرن ميونيخ 29 نقطة

3- شتوتجارت 24 نقطة

4- لايبزيج 23 نقطة

5- بوروسيا دورتموند 21 نقطة

6- هوفنهايم 19 نقطة

7- آينتراخت فرانكفورت 18 نقطة

8- فرايبورج 14 نقطة

9- بوروسيا مونشنغلادباخ 13 نقطة

10- أوجسبورج 13 نقطة

11- فولفسبورج 13 نقطة

12- فيردر بريمن 11 نقطة

13- هايدنهايم 10 نقاط

14- بوخوم 9 نقاط

15- دارمشتات 8 نقاط

16- ماينز 7 نقاط

17- كولن 6 نقاط

18- يونيون برلين 6 نقاط



جدول ترتيب الدوري الألماني



وعلي صعيد آخر كشفت تقارير صحفية، عن وجود بند سري يهدد بعدم انتقال تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن لتدريب ريال مدريد في الصيف المقبل.

موقف ألونسو وريال مدريد

ووفقا لشبكة "فوتبول إسبانيا"، فإن تشابي ألونسو يعد البديل الأقرب لقيادة ريال مدريد، إذا رحل كارلو أنشيلوتي عن الميرنجي في صيف 2024.

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد هذا الموسم، وذكرت تقارير بأن المدرب الإيطالي يقترب من تدريب منتخب البرازيل.



وسبق أن ذكرت صحيفة "سبورت بيلد"، أن عقد ألونسو مع باير ليفركوزن، يحتوي على بند سري يسمح له بالمغادرة حال تلقيه عرضا رسميا من ريال مدريد أو بايرن ميونخ أو ليفربول، وهي الأندية الثلاثة التي لعب لها النجم الإسباني.

بينما كشفت الشبكة الإسبانية، أن ألونسو لن يغادر ليفركوزن وفقا لهذا البند مجانا، لكن سيكون ذلك نظير دفع شرط جزائي يتراوح من 15 إلى 18 مليون يورو.

وذكرت "فوتبول إسبانيا"، أن قيمة الشرط الجزائي تعد مرتفعة، ونادرا ما يوضع بند بهذه القيمة في عقد المدربين.

يعد الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن هو المدرب الوحيد الذي لم يهزم على المستوى القاري والمحلي هذا الموسم بين أندية الدوريات الخمس الكبرى، وعلى مستوى الدوريات يتواجد رفقة فايولي مدرب نيس الفرنسي وتوخيل مدرب بايرن ميونخ في قائمة المدربين الذين لم يتلقوا أي خسارة في الدوريات المحلية.

وجاءت أرقام تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن:

‏تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن هذا الموسم



خاض 16 مباراة

فاز في 15 مباراة

تعادل وحيد

لم يتلق أي هزيمة

تم تسجيل 55 هدفا

استقبل 14 هدفا

7 شباك نظيفة



ألونسو يقود قطار ليفركوزن لرقم تاريخي



وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، إلى استمرار سلسلة اللا هزيمة لليفركوزن بكافة البطولات هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو.

ولم يتعطل قطار ليفركوزن المنطلق منذ بداية الموسم، سوى مرة وحيدة بالتعادل مع بايرن ميونخ، فيما حقق الفوز في بقية المباريات حتى الآن.