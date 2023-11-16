الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

إصابة عامل ونجل شقيقه فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج

مشاجرة،فيتو
مشاجرة،فيتو

أصيب عاملان برش خرطوش فى مشاجرة  بسبب خلافات مالية بينهما  بناحية الأغانه دائرة مركز طما بمحافظة سوهاج  وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الأغانه دائرة مركز طما.

 

وتبين أن طرفيها كل من " طرف أول “ أحمد ع ا م”، 47 عاما - عامل زراعي مصابًا “ رش خرطوش باليد اليمني “ ونجل شقيقه  ”عبد العليم ج ع”، 31  عاما - عامل زراعي مصابًا " رش خرطوش بالقدم اليسري "وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي.

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و" طرف ثان “ أحمد ح ع ع”،  31 عاما - عامل زراعي،  وشقيقه  “حسام ح ع ع”،  30 عاما - عامل زراعي  والطرفان مقيمان بذات الناحية.

 

وتمكنت الاجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط  طرفي المشاجرة  وبحوزة الثاني من الطرف الثاني  فرد خرطوش تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر وقيام الثاني من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته  بسبب خلافات مالية بينهما.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق. 

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