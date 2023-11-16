الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

إصابة ربة منزل في انهيار منزل بسوهاج

انهيار منزل،فيتو
انهيار منزل،فيتو

أصيبت ربة منزل في انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية دائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة  مركز جزيرة شندويل يفيد بانهيار منزل  بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وتبين انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية ملك صلاح م ع  68 عاما عامل ومقيم بذات الناحية   يقطنه وأسرته.

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وتمكنت قوات وحدة الإنقاذ البري من إستخراج زوجة مالك المنزل سعدية ا م ف 70 عاما ربة منزل ومقيمة بذات الناحية وتبين إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

ونتج عن ذلك انهيار جزء من الحائط الخلفي لمنزل ملاصق ملك كامل ح ا ع  39 عاما  بائع خردة ومقيم بذات الناحية وأفاد مالكي المنزلين بمضمون ما سبق  وعلل الأول سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

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