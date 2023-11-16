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رياضة

الإنتر الأقوى هجوما ودفاعا والأكثر فوزا في الدوري الايطالي

إنتر ميلان،فيتو
إنتر ميلان،فيتو

الدوري الإيطالي، يمتلك إنتر ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، العديد من الأرقام المميزة خلال مشواره الحالي ببطولة الدوري الإيطالي موسم 2023-2024 بعد مرور الجولة الـ12.

ويعد إنتر ميلان الأكثر فوزا في مباريات الدوري الايطالي بعدما حقق الفوز في 10 مباريات، ويليه يوفنتوس بـ9 مباريات.

كما يمتلك إنتر ميلان أقوى خط هجوم بعدما سجل لاعبوه عدد 29 هدفا ويليه نابولي كأقوى خط هجوم برصيد 24 هدفا، كما يمتلك إنتر ميلان أقوي خط دفاع في الدوري الايطالي حتى الآن بعدما اهتزت شباكه في 6 مناسبات فقط.
 

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ترتيب الدوري الإيطالي 

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد مرور الجولة الـ 12 من الكالتشيو وقبل فترة التوقف الدولي.

ويحتل انتر ميلان قمة ترتيب الدوري الايطالي برصيد 31 نقطة ويليه يوفنتوس ثانيا برصيد 29 نقطة ثم ميلان ثالثا برصيد 23 نقطة ثم نابولي حامل لقب النسخة الماضي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.  

ترتيب الدوري الايطالي

1- انتر ميلان 31 نقطة
2- يوفنتوس 29 نقطة
3- ميلان 23 نقطة
4- نابولي 21 نقطة
5- أتلانتا 20 نقطة
6- فيورنتينا 20 نقطة
7- روما 18 نقطة
8- بولونيا 18 نقطة
9- مونزا 17 نقطة
10- لاتسيو 17 نقطة
11- تورينو 16 نقطة
12- فروسينوني 15 نقطة
13- جنوى 14 نقطة
14- ليتشي 14 نقطة
15- ساسولو 12 نقطة
16- أودينيزي 11 نقطة
17- إمبولي 10 نقاط
18- كالياري 9 نقاط
19- هيلاس فيرونا 8 نقاط
20- ساليرنيتانا 5 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الايطالي 
 

 

وكان فريق إنتر ميلان حقق الفوز على نظيره فروسينوني بنتيجة 0/2، في المباراة التي جمعتهما  على ملعب جوزيبي مياتزا، في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

سجل فيديريكو ديماركو في الدقيقة 43، وهاكان كالهانوجلو في الدقيقة 48 هدفي إنتر ميلان في شباك فروسينوني.

وبهذا الفوز يرفع إنتر ميلان رصيده إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

 

ونجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم ومهاجم إنتر ميلان، في مواصلة توهجه بالدوري الايطالي هذا الموسم، ويسير مارتينيز بخطى ثابتة نحو الفوز بجائزة هداف الكالتشيو هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفا.

 

لاوتارو يتفوق على مارادونا وفان باستن ورونالدو 


ورفع لاوتارو رصيده إلى 91 هدفا، ليتجاوز الهولندي ماركو فان باستن، نجم ميلان السابق، الذي أحرز 90 هدفا خلال 8 سنوات لعبها بقميص الروسونيري ميلان.

واقتحم لاوتارو مارتينيز قائمة أكثر اللاعبين تهديفا مع فريق واحد بالدوري الإيطالي، حيث أصبح بالمركز ال16 بعد أن تخطى دييجو مارادونا مع نابولي (81 هدفا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس (81 هدفا) وبرونو مايني مع بولونيا (87 هدفا)، وأخيرا فان باستن (90 هدفا).

ويسبق لاوتارو في القائمة لورينزو إنسيني مع نابولي (96 هدفا) وألدو بوفي مع ميلان (108 أهداف) وأنجيلو سكيافيو مع بولونيا (109 أهداف) وسيرجيو بيليسييه مع فيرونا (112 هدفا) ودرايس ميرتينز مع نابولي (113 هدفا).

ثم ساندرو ماتسولا مع إنتر (116 هدفا) ودومينيكو بيراردي مع ساسولو (118 هدفا) وديفيد تريزيجيه مع يوفنتوس (123 هدفا) وأندريه شيفتشينكو مع ميلان (127 هدفا) وروبيرتو بيتيجا مع يوفنتوس (129 هدفا).

علاوة على إزيو باسكوتي مع بولونيا (130 هدفا) ولويجي ريفا مع كالياري (156 هدفا) وجامبييرو بونيبيرتي مع يوفنتوس (178 هدفا) وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس (188 هدفا) وفرانشيسكو توتي مع روما (250 هدفا).

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