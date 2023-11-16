الدوري الإيطالي، فريق واحد يخاصم الانتصارات بعد مرور 12 جولة

الدوري الإيطالي، شهدت مباريات الدوري الإيطالي موسم 2023-2024، عدم تذوق فريق واحد لطعم الفوز بعد مرور 12 جولة من الكالتشيو.

وفشل فريق ساليرنيتانا في تحقيق أي انتصار في الدوري الايطالي هذا الموسم حتى الآن قبل فترة التوقف الدولي الحالية وذلك بعدما خاض 12 مباراة، تعادل في 5 مواجهات وتلقى الخسارة في 7 مباريات.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور الجولة الـ 12 من الكالتشيو وقبل فترة التوقف الدولي.

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ويحتل انتر ميلان قمة ترتيب الدوري الايطالي برصيد 31 نقطة ويليه يوفنتوس ثانيا برصيد 29 نقطة ثم ميلان ثالثا برصيد 23 نقطة ثم نابولي حامل لقب النسخة الماضي في المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

ترتيب الدوري الإيطالي

1- انتر ميلان 31 نقطة

2- يوفنتوس 29 نقطة

3- ميلان 23 نقطة

4- نابولي 21 نقطة

5- أتلانتا 20 نقطة

6- فيورنتينا 20 نقطة

7- روما 18 نقطة

8- بولونيا 18 نقطة

9- مونزا 17 نقطة

10- لاتسيو 17 نقطة

11- تورينو 16 نقطة

12- فروسينوني 15 نقطة

13- جنوى 14 نقطة

14- ليتشي 14 نقطة

15- ساسولو 12 نقطة

16- أودينيزي 11 نقطة

17- إمبولي 10 نقاط

18- كالياري 9 نقاط

19- هيلاس فيرونا 8 نقاط

20- ساليرنيتانا 5 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وعلى صعيد متصل يتصدر لاوتارو مارتينيز نجم انتر ميلان ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مرور الجولة الـ 12 من الكالتشيو الإيطالي بفارق 5 أهداف عن أقرب المنافسين.

ترتيب هدافي الدوري الايطالي

1- لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان: 12 هدفا

2- اوليفيه جيرو لاعب ميلان: 7 أهداف

3- أندريه كولباني لاعب مونزا: 6 أهداف

3- فيكتور أوسيمين لاعب نابولي: 6 أهداف

3- روميلو لوكاكو لاعب روما: 6 أهداف

3- نيكولاس جونزاليس لاعب فيورنتينا: 6 أهداف

4- ماتياس سوليه لاعب فروسينوني: 5 أهداف

4- جيانلوكا سكاماكا لاعب أتلانتا : 5 أهداف

4- ألبرت غودموندسون لاعب جنوى: 5 أهداف

4- جياكومو بونافنتورا لاعب فيورنتينا: 5 أهداف

4- دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو: 5 أهداف

4- ماتيو بوليتانو لاعب نابولي: 5 أهداف

4- هاكن كالهانجولو لاعب انتر ميلان: 5 أهداف

ونجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم ومهاجم إنتر ميلان، في مواصلة توهجه بالدوري الايطالي هذا الموسم، ويسير مارتينيز بخطى ثابتة نحو الفوز بجائزة هداف الكالتشيو هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفا.

لاوتارو يتفوق على مارادونا وفان باستن ورونالدو

ورفع لاوتارو رصيده إلى 91 هدفا بالدوري الإيطالي، ليتجاوز الهولندي ماركو فان باستن، نجم ميلان السابق، الذي أحرز 90 هدفا خلال 8 سنوات لعبها بقميص الروسونيري ميلان.

واقتحم لاوتارو مارتينيز قائمة أكثر اللاعبين تهديفا مع فريق واحد بالدوري الإيطالي، حيث أصبح بالمركز ال16 بعد أن تخطى دييجو مارادونا مع نابولي (81 هدفا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس (81 هدفا) وبرونو مايني مع بولونيا (87 هدفا)، وأخيرا فان باستن (90 هدفا).

ويسبق لاوتارو في القائمة لورينزو إنسيني مع نابولي (96 هدفا) وألدو بوفي مع ميلان (108 أهداف) وأنجيلو سكيافيو مع بولونيا (109 أهداف) وسيرجيو بيليسييه مع فيرونا (112 هدفا) ودرايس ميرتينز مع نابولي (113 هدفا).

ثم ساندرو ماتسولا مع إنتر (116 هدفا) ودومينيكو بيراردي مع ساسولو (118 هدفا) وديفيد تريزيجيه مع يوفنتوس (123 هدفا) وأندريه شيفتشينكو مع ميلان (127 هدفا) وروبيرتو بيتيجا مع يوفنتوس (129 هدفا).

علاوة على إزيو باسكوتي مع بولونيا (130 هدفا) ولويجي ريفا مع كالياري (156 هدفا) وجامبييرو بونيبيرتي مع يوفنتوس (178 هدفا) وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس (188 هدفا) وفرانشيسكو توتي مع روما (250 هدفا).