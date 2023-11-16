بايدن وشي يتفقان على استعادة الاتصالات العسكرية على أعلى مستوى، والبنتاجون يعلق

أفاد تلفزيون الصين المركزي، اليوم الخميس، بأن الصين والولايات المتحدة، اتفقتا على استعادة التواصل بين جيشي البلدين على أعلى مستوى.



وذكر تلفزيون الصين المركزي في ختام المحادثات التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينج، مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو أن "رئيسي البلدين اتفقا على استئناف الاتصالات رفيعة المستوى بين الجيشين على أساس المساواة والاحترام، وكذلك استئناف اجتماعات العمل بين وزارتي الدفاع الصينية والأمريكية، واجتماعات آلية التشاور الأمريكي الصيني حيال الأمن العسكري في البحر".

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ورحبت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) بقرار استئناف الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى مع الصين التي قطعتها بكين قبل أكثر من عام، وقالت إن الاتفاق بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ بهذا الشأن مهمم لتجنب اندلاع صراع غير مقصود.

وقال متحدث باسم الوزارة "إن الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بين جيشينا ضروري لتجنب حدوث سوء فهم وسوء تقدير من شأنه أن يؤدي إلى أزمة أو صراع".

وكان البيت الأبيض قد أعلن عقد اجتماع بين بايدن وشي جين بينج، في 15 نوفمبر في سان فرانسيسكو، حيث تنعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).

يُذكر أن الصين علقت في أغسطس الماضي تعاونها مع الولايات المتحدة في عدة مجالات بما في ذلك المجال الاتصالات العسكرية، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية آنذاك، نانسي بيلوسي إلى تايوان.



وأدانت الصين حينها زيارة بيلوسي إلى تايوان التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها، واعتبرت الخطوة دعما أميركيا للنزعة الانفصالية لتايوان.