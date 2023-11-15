الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تظاهر المئات في سان فرانسيسكو الأمريكية احتجاجًا على قمة إبيك والحرب على غزة (صور)

جانب من احتجاجات
جانب من احتجاجات سان فرانسيسكو، فيتو

تظاهر مئات الأشخاص في  مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، اليوم الأربعاء، احتجاجا على قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (إبيك)، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

قمة منتدى إبيك 

وجاءت الاحتجاجات قبل الاجتماع المتوقع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينج بينج، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتسببت تلك الاحتجاجات في توقف حركة المرور، بينما حاولت شرطة مكافحة الشغب السيطرة على الاحتجاجات ومنع المتظاهرين من التجمهر والابتعاد عن المنطقة الأمنية القريبة من المنتدى وعدم عرقلة خطوات المشاركين في المنتدي الاقتصادي السنوي لآسيا والمحيط الهادي.
 

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وفي وقت سابق، نظم نشطاء محتجين على أرباح الشركات والانتهاكات البيئية وظروف العمل السيئة والحرب الإسرائيلية في غزة نظموا مظاهرة احتجاجية، في سان فرانسيسكو، وأبدوا معارضتهم لقمة (إبيك) التي تستضيفها المدينة، ويشارك بها الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء من ما يقرب من 20 دولة.

 قمة منتدى التعاون الاقتصادي 

ومن المتوقع حدوث احتجاجات طوال عقد قمة (إبيك) هذا الأسبوع، قد تجتذب أكثر من 20 ألف مشارك، بما في ذلك مئات الصحفيين الدوليين.

ويقول تحالف "لا لـ ابيك"، الذي يتألف من أكثر من 100 مجموعة شعبية، إن الصفقات التجارية التي تم التوصل إليها في مؤتمرات قمة مثل منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ تستغل العمال وأسرهم.

وقالت منظمة حركة الشباب الفلسطيني التي شاركت في الاحتجاجات سوزان علي، إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى محاسبة توريد الأسلحة لإسرائيل في حربها ضد حماس.

وأضافت: "حتى لو لم يتمكنوا من رؤيتنا، بينما نحشد ونسير معا، سيعلمون أننا هناك".

وتجمع المتظاهرون للاستماع إلى خطابات الناشطين الداعمين لمختلف القضايا، أعقبتها مسيرة في وسط سان فرانسيسكو، وكان من بين الأصوات دعاة حماية البيئة وهم يهتفون "انتفضوا" ويحملون لافتات كتب عليها "الناس والكوكب فوق الربح والنهب.

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