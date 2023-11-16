الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كاظم الساهر: القلب حزين ومحبط والأبرياء وحدهم من يدفعون الثمن في فلسطين (فيديو)

كاظم الساهر، فيتو
كاظم الساهر، فيتو

من جديد عبر الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر عن آلامه على زيادة أعداد ضحايا وشهداء الشعب الفلسطيني جراء ما يشهدونه من جرائم حرب وانتهاكات دامية.

وخرج ليوجه رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلًا في مقطع فيديو: مساء الخير والمحبة.. هالقلب حزين ومحيط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية وللأسف يدفع ثمنها فقط الأبرياء.. كلنا معكم والكل يحاول أن يفعل شيئًا من أجلكم.. احنا نحبكم اخواتنا في غزة وقلوبنا معكم.. أتمنى أن ينتهي هذا المشهد وأتمنى أن يعم السلام والأمل.. دمتم بخير".

Advertisements

ومؤخرًا.. أعلن النجم العراقي كاظم الساهر تقديم أغنية باللغة الإنجليزية دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وكتب كاظم الساهر في منشور له عبر حسابه على إنستجرام: في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية #HoldYourFire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة.

سبب اختيار اللغة الإنجليزية

وأضاف القيصر: ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء، وسيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال الوكالات التالية:


الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)
اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)
برنامج الأغذية العالمي.
 


وتابع: أغنية Hold Your Fire تلحين كاظم الساهر، كلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوف.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.

الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي عدوان الإسرائيلي شهداء الشعب الفلسطيني غزة كاظم الساهر

مواد متعلقة

كاظم الساهر يقدم أغنية باللغة الإنجليزية لدعم الشعب الفلسطيني (فيديو وصور)

المنشد البريطاني سامي يوسف يدعم طوفان الأقصى

الأكثر قراءة

الرئيس الصيني يواجه بايدن بـ"القضية الأخطر" ويطالبه بـ 3 إجراءات ملموسة

خبيرة تكشف ماذا يحدث في تداولات البورصة المصرية حال تحريك سعر الجنيه المصري

أحمد فهمي وهنا الزاهد وحكاية 5 سنوات من الإعجاب إلى الطلاق (فيديوجراف)

قصة علاقة أحمد فهمي وهنا الزاهد من التعارف إلى الطلاق، وكيف تنبأت رجاء الجداوي بنهايتها

بايدن يحذر من التنافس بين الصين وأمريكا

إن بي سي: إدارة بايدن قلقة من خطة إسرائيل إقامة منطقة عازلة شمال غزة وتعتبرها غير مقبولة

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد 4 سنين زواج

مسرح الطليعة يعلن إلغاء عرض "الليلة الموعودة"، اعرف السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

"المنصورة" الأولى على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف التايمز

محافظة الجيزة تنظم بطولة للووشو كونغ الجمعة المقبلة بحدائق الأهرام (صور)

افتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة

بسبب المستحقات، دعوى قضائية ضد نيمار في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 15-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 15-11-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات JMC بيك أب نصف النقل خلال شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية