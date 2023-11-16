كاظم الساهر: القلب حزين ومحبط والأبرياء وحدهم من يدفعون الثمن في فلسطين (فيديو)

من جديد عبر الفنان العراقي الكبير كاظم الساهر عن آلامه على زيادة أعداد ضحايا وشهداء الشعب الفلسطيني جراء ما يشهدونه من جرائم حرب وانتهاكات دامية.

وخرج ليوجه رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قائلًا في مقطع فيديو: مساء الخير والمحبة.. هالقلب حزين ومحيط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية وللأسف يدفع ثمنها فقط الأبرياء.. كلنا معكم والكل يحاول أن يفعل شيئًا من أجلكم.. احنا نحبكم اخواتنا في غزة وقلوبنا معكم.. أتمنى أن ينتهي هذا المشهد وأتمنى أن يعم السلام والأمل.. دمتم بخير".

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ومؤخرًا.. أعلن النجم العراقي كاظم الساهر تقديم أغنية باللغة الإنجليزية دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد ضد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وكتب كاظم الساهر في منشور له عبر حسابه على إنستجرام: في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية #HoldYourFire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة.

سبب اختيار اللغة الإنجليزية

وأضاف القيصر: ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء، وسيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال الوكالات التالية:



الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)

اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)

برنامج الأغذية العالمي.





وتابع: أغنية Hold Your Fire تلحين كاظم الساهر، كلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوف.