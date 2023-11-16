الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

بمعلومة صادمة، رئيس إستاد القاهرة يكشف عن تأثير أحداث غزة في مباراة مصر وجيبوتي

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

أكد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة إستاد القاهرة الدولي، أنه يتمنى حضور الجماهير بكثافة لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا واضحًا في مستوى المنتخبات الإفريقية.

 

أحداث غزة أثرت في الحضور الجماهيري

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "مسألة حضور الجماهير للمباريات تأثر مؤخرًا بالقضية الفلسطينية، وهناك موافقة على حضور 30 ألف، حتى الآن لم يتم بيع سوى 5 أو 6 ألاف تذكرة فقط".

وأضاف: "هناك استعدادات جيدة لاستقبال المباراة، وسيظهر الإستاد بصورة مشرفة، وسيتم فتح الأبواب في الثانية ظهرًا، وأتمنى زيادة الأعداد الجماهيرية من أجل الشكل العام للمباراة وأن تخرج بشكل لائق للكرة المصرية".

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تنسيق كامل لتأمين الجماهير

وواصل: "الجمهور المصري أصبح لديه وعي تمامًا بأبواب الدخول لمدرجات الإستاد، وهناك تنسيق كامل بين الشركة الإفريقية مع شركة تذكرتي، وهناك تسهيلات أيضًا للأطعمة والمشروبات داخل كافتيريات إستاد القاهرة".

وأشار إلى أن تدريب منتخب مصر شهد روح جيدة وعزيمة كبيرة، وحضر جمال علام رئيس اتحاد الكرة وكذلك اللواء حلمي مشهور وحازم إمام، وهناك مؤازرة ودعم كبير أيضا من جانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي حرص على دعم المنتخب الأوليمبي أيضًا.

 

الاجتماع الفني لمباراة مصر وجيبوتي

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب جيبوتي القميص الأخضر بالكامل.

وحضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر كل من مينا سامح إداري الفريق وعبدالله سيد مدير المهمات 

وتقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي.

 

مشاريع استثمارية في الإستاد

وتابع: "هناك مشروع استثماري خاص بهيئة إستاد القاهرة، ويضم برندات خاصة عن طريق شركات متخصصة سوف تدير المراكز التجارية (مولات)، وسيضم كل شئ ترفيهي من أجل الجمهور المصري وسكان مدينة نصر والمناطق المحيطة بالاستاد. وهذا المشروع كان حلم لنا من أجل زيادة الاستثمارات".

 

وزاد: "وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر يسعى أيضًا لعمل طفرة رياضية ويسعى لجلب الاستثمارات، ويسعى لعمل فندق للمنتخبات والفرق ويريد عمل ملعب بجوار إستاد القاهرة أيضًا، ومنحه منطقة خاصة باشتراكات لزيادة المداخيل المالية للنادي وهيئة الاستاد.. وهي شراكة بين الإستاد والمستثمر".

 

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كأس العالم تصفيات كأس العالم استاد القاهرة وليد عبد الوهاب مباراة مصر وجيبوتي

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