الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

مجموعة مصر، تعادل سلبي بين إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

منتخب إثيوبيا، فيتو
منتخب إثيوبيا، فيتو

تصفيات كأس العالم، تعادل منتخب إثيوبيا أمام منتخب سيراليون بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتأخر انطلاق شوط المباراة الثاني بين منتخبي سيراليون وإثيوبيا بسبب سوء الحالة الجوية في ملعب بن أحمد العبدي بالمغرب والذي يحتضن المواجهة بسبب سوء الأوضاع السياسية في إثيوبيا.

ضباب في ملعب المباراة

ويلعب منتخبا إثيوبيا وسيراليون ضمن المجموعة الأولى التي تضم معهم منتخبي مصر وجيبوتي وبوركينا فاسو وغينيا بيساو.

بهذه النتيجة يتصدر منتخب أثيوبيا ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة، ويأتي خلفه منتخب سيراليون بنفس الرصيد.

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وسيواجه منتخب مصر نظيره جيبوتي في الجولة الأولى غدا الخميس على ستاد القاهرة.

تشكيل إثيوبيا 

حراسة المرمي: هابتامو 

خط الدفاع: ادونجنا، سولمون، بايي، يوسف 

خط الوسط: بانوم، داجناتشيو، جيزاهين 

خط الهجوم: ياليو، جوجسا، ماركنه  

 

تشكيل سيراليون 

حراسة المرمي: سيساي 

خط الدفاع: كاكاي، كابيا، سيبيا، سماديا 

خط الوسط: فونره، دومبيا، كوروما 

خط الهجوم: مورساي، كرجبو، كامارا 

الكونغو تفوز على موريتانيا 

حقق منتخب الكونغو الفوز بهدفين نظيفين على منتخب موريتانيا، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

تبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة حتي أحرز ويسا هدف المباراة الوحيد لصالح الكونغو 

وأحرز بونجوندا الهدف الثاني لمنتخب الكونغو في الدقيقة 81 

وشهدت المباراة إنذارين للاعبي الكونغو لإضاعة الوقت، ليحسم المنتخب الكونغولي أول 3 نقاط في مشوار التصفيات.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة نظيره منتخب جيبوتي، في مستهل مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي غدا الخميس ١٦ نوفمبر، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

 وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت المفتوحة حصولها على حق بث مباريات جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، سواء المباريات التي تقام على ملعبه أو على ملعب الخصم.

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